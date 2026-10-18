Eric Garcia estará cerca de un mes de baja y Koundé se perderá el PSG-Barça y es duda para el Clásico

Eric Garcia en el Real Betis-FC Barcelona - Maciej Rogowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Eric Garcia sufre una lesión muscular en el muslo derecho y estará entre tres y cuatro semanas de baja, mientras que el francés Jules Koundé se perderá el partido de Liga de Campeones del martes ante el Paris Saint-Germain por un esguince en el tobillo izquierdo y es duda para el Clásico, ha confirmado este domingo el club catalán.

"Eric Garcia sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre tres y cuatro semanas", señaló la entidad azulgrana. "Jules Koundé sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid", continuó.

Ambos se lesionaron el sábado en la contundente victoria de los de Hansi Flick ante el Real Betis en La Cartuja (2-5). Eric Garcia, que fue suplente, saltó al campo tras el descanso sustituyendo a Gerard Martín e incluso marcó en el minuto 62, pero se retiró en el tramo final del encuentro; Koundé, titular, acabó el partido con molestias.

El lateral galo se perderá el partido ante el PSG y es duda para el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), mientras que el catalán se perderá los dos encuentros y otros dos de LaLiga EA Sports contra el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid y otro de 'Champions' frente al Aston Villa; podría regresar tras el nuevo parón internacional ante el Villarreal.