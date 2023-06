España afronta otra buena oportunidad para aplacar dudas

La selección se cruza de nuevo con una Italia también en reconstrucción en busca de la final de la Liga de Naciones

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española tratará este jueves (20.45 horas/La 1) de sellar su pase a la final de la Liga de Naciones 2022-2023 y darse una nueva oportunidad de aplacar nuevas dudas y de pelear por un título, aunque enfrente tendrá un duro rival como Italia, también en reconstrucción tras su fiasco de quedarse fuera del Mundial de Catar.

España vuelve a estar a las puertas de levantar un trofeo. No lo hace desde hace once años, cuando cerró en el Olímpico de Kiev el histórico e inédito triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa, y desde ese día, con recordada goleada precisamente a la 'Azzurra' (4-0), no se le han presentado muchas mas opciones.

En 2013, cayó claramente ante Brasil (3-0) en la final de la Copa de Confederaciones y luego hubo que esperar a 2021 para estar de nuevo cerca con las semifinales de la Eurocopa, perdidas ante Italia en los penaltis, y con la final de Liga de Naciones, que se escapó ante Francia (2-1). 20 meses después de esta última derrota, y con decepción mundialista de por medio en Catar, la 'Roja' intentará conquistar la tercera edición de esta nueva competición que ideó la UEFA para aumentar la calidad y el nivel de los partidos internacionales en el continente.

Todo el vestuario da máxima importancia a este título, menos relevante sin duda que una EURO o un Mundial, pero con el valor, no sólo de su oficialidad sino del recorrido que hay que ejercer y por el punto de inflexión que puede suponer para un combinado que llega de decepcionar en Catar, eliminado en octavos por Marruecos y con sólo un partido ganado.

El billete, agónico con ese gol de Álvaro Morata en el último suspiro en Braga, a esta 'Final a Cuatro' lo ganó España con Luis Enrique Martínez todavía en el cargo. Ahora, le toca a De la Fuente culminar del mejor modo posible la segunda presencia consecutiva en la fase final y salir reforzado después de un estreno irregular el pasado mes de marzo.

España comenzó su nuevo proyecto con el riojano con una contundente victoria en Málaga ante Noruega (3-0), un partido resuelto al final y que dejó algunas dudas que aumentaron días después con la inesperada derrota en Glasgow ante Escocia (2-0), donde la imagen no fue la mejor. El nuevo seleccionador pide tiempo para consolidar su idea y ahora tendrá un gran examen ante una de las 'grandes' del Viejo Continente como es Italia.

Y del revés en Hampden Park puede que casi nadie repita en el once de Luis de la Fuente, que renovó su segunda lista para estos dos partidos. Así, Rodri Hernández, pese a que viene del desgaste de la final de la Champions y los consiguientes festejos, Mikel Merino y Joselu Mato puede ser los únicos que se mantengan de esa aciaga noche.

La defensa será nueva porque ninguno de los cuatro que jugó de inicio (Pedro Porro, David García, Íñigo Martínez y José Luis Gayà) está. Todo hace indicar que el recién nacionalizado Robin Le Normand será el titular, con Nacho Fernández, sustituto del lesionado David García, pugnando por el otro puesto de centra junto a un Aymeric Laporte que no jugado demasiado. Dani Carvajal y Jordi Alba, que regresa, podrían ser los laterales, mientras que también hay que despejar la incógnita de la portería y si volverá a ser propiedad de Unai Simón, ausente en marzo por lesión, o de Kepa Arrizabalaga.

ITALIA BUSCA TAMBIÉN ALEGRÍA

En el frente ofensivo, también alguna duda, tanto en el diseño, el 4-2-3-1 o el 4-3-3, como en las piezas. Dani Olmo lleva 'tocado' los últimos días y es seria duda, lo que abre aún más el abanico de posibilidades con jugadores de corte más 'centrocampista' como Gavi y Sergio Canales, un interior como Marco Asensio o más desborde con Yéremi Pino.

El técnico de Haro debe encontrar la mejor fórmula para contrarrestar a una Italia que también está necesitada de alegrías tras el disgusto de quedarse fuera de un Mundial por segunda edición consecutiva y justo un año después de volver a saborear un título, la EURO de 2021.

Roberto Mancini se mantiene al frente de la tetracampeona del mundo, que sigue con su proceso de renovación, pero que no estará en exceso cambiada respecto a la derrota (1-2) contra España de las semifinales de la pasada edición de este Liga de Naciones. Aunque ya no tiene emblemas como los centrales Bonucci y Chiellini, mantiene a otros como Verratti, Barella, Chiesa, Jorginho o Donnarumma, todos ellos titulares en la final de la última EURO.

Pese al revés de no estar en Catar, el fútbol italiano ha demostrado su buena salud esta temporada con equipos en todas las finales continentales de clubes (Inter, Roma y Fiorentina), aunque todas ellas sin demasiada suerte en cuanto a título. Salvo sorpresa, Italia tratará de ceder la pelota a su rival y sorprenderle en transiciones

---------------------

Contenido multimedia (gráficos):

Estadísticas previa España vs Italia (semifinal UEFA Nations League)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-espana-vs-italia-semifinal-uefa-nations-league/a695c60b-9406-4f70-a015-6c5cf4755442

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Canales, Gavi; y Joselu.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui y Pellegrini.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: Twente Stadion de Enschede.

--HORA: 20.45/La 1.