La española 'Mapi' León, protagonista de la campaña de adidas para la Eurocopa femenina.

LONDRES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española del FC Barcelona María Pilar 'Mapi' León es una de las protagonistas de la campaña de la marca deportiva adidas con motivo de la Eurocopa femenina, que se está disputando en Inglaterra hasta el próximo 31 de julio.

adidas ha encargado cuatro murales que están distribuidos por el centro de Londres y que homenajean a algunas de las futbolistas más relevantes de la competición. La española Mapi León ha sido escogida como una de las cuatro protagonistas de esta campaña.

"Amo formar parte de esta iniciativa. Creo que es una manera increíble de mostrar esa otra parte de las jugadoras al margen de los partidos y poder ayudar e inspirar a cualquiera que se identifique conmigo o con cualquiera de las otras jugadoras involucradas. El mural es impresionante", afirmó la jugadora de la selección española.

Creados en colaboración con mujeres artistas de Reino Unido y colocados en Portobello Road, Nine Elms, Shoreditch y Peckham Rye, los murales celebran los logros de Mapi León, Millie Bright, Vivianne Miedema y Wendie Renard, respectivamente. Cada mural contiene un diseño que representa la historia de la jugadora y sus principales logros y sueños.

La artista inglesa Elena Gumeniuk ha sido la encargada de crear el mural dedicado a Mapi León y que se ha colocado en Portobello Road, en Notthing Hill. En el diseño se puede ver el deseo de Mapi de convertirse en el referente que ella nunca ha tenido.

Estos diseños forman parte de la campaña para la Eurocopa femenina 'All you need is a goal', que insta a los aficionados al fútbol a luchar por conseguir sus propias metas.