Esther González no seguirá en el Atlético de Madrid

Publicado 29/06/2019 18:06:34 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delantera Esther González no continuará en el Atlético de Madrid tras rechazar "la propuesta de renovación que el club le ofreció", según explica este sábado la entidad rojiblanca, por lo que se une a las bajas de Andrea Falcón, María Isabel, Kaci, Viola y Jennifer Hermoso para la próxima temporada.

La granadina, que llegó al Atlético en verano de 2013 procedente del Sporting de Huelva, pone fin a seis temporadas en un equipo con el que ha conquistado tres Ligas Iberdrola consecutivas y una Copa de la Reina, siendo una de las máximas goleadoras de la historia del club. Su 'hat-trick' de mayo en San Sebastián ante la Real Sociedad (1-3) supuso el último título liguero para las de José Luis Sánchez Vera.

"Han sido seis maravillosas e intensas temporadas, hemos puesto al Atleti donde se merecía, en lo mas alto de la clasificación, durante tres años seguidos. Me siento orgullosa de todo lo que hemos conseguido juntos, me siento feliz de mi trabajo, de mi dedicación, mi compromiso y mi respeto máximo a este club", señaló Esther, que ha asegurado sentirse "orgullosa de todos sus compañeros. "Gracias por haberme acogido y hacerme sentir que estaba en mi casa. He dado el máximo, trabajando duro, mordiendo como nunca y defendiendo estos colores con el respeto que tanto se merecen", añadió.

"Es muy difícil decir adiós al Atlético de Madrid, pero estoy convencida que necesito nuevos retos personales y es el motivo por el que he tomado la decisión de comenzar una nueva aventura, sabiendo que aquí todos crecimos juntos y que por separado seguiremos haciéndolo", continuó.

Además, aseguró que Lola Romero y María Vargas fueron "las máximas responsables" de que recalase en el Atlético. Gracias también a todas las personas del staff técnico con el que he trabajado y convivido durante estas seis temporadas, a todas las jugadoras que me han hecho crecer como futbolista y como persona, sois parte de mi vida. Agradezco a todos los aficionados que siempre habéis tenido un trato espectacular con nosotras y en lo personal he sido una privilegiada porque me he sentido muy querida por vosotros", finalizó.

De esta manera, la andaluza se une a las bajas de Jenni Hermoso y Andrea Falcón, que tampoco aceptaron la propuesta de renovación, y de Viola Calligaris, Aurelie Kaci y María Isabel. En cambio, renuevan Meseguer, Sosa, Linari, Chidiac, Laia y Menayo.

"Todas ellas afrontarán nuevos objetivos futbolísticos la próxima campaña lejos de nuestra casa. Por ello, desde el Atlético de Madrid Femenino queremos agradecerles su dedicación y esfuerzo durante su estancia en nuestro equipo y desearles mucha suerte en su trayectoria deportiva", señala el club colchonero.