Estrada Fernández: "Nunca me hubiera imaginado que un club pudiera pagar al vicepresidente del CTA"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exárbitro de Primera División Xavier Estrada Fernández tiene claro que "nunca" se hubiera imaginado que un club pudiera estar haciendo pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros", tal y como está investigando la justicia con José María Enríquez Negreira y el FC Barcelona, y no esconde que todavía "faltan respuestas a muchas incógnitas".

"Nunca me lo hubiera podido imaginar, sinceramente (que un club pudiese hacer estos pagos a un vicepresidente del CTA). Cuando tú entras puedes imaginarlo y si esto ha pasado con un club, la otra pregunta es si ha podido pasar con otros clubes porque, de hecho, el hijo (Javier Enríquez) había trabajado con otros clubes de la Liga. No ha trascendido nada más, pero evidentemente es superchocante que esto suceda", señaló Estrada Fernández en una entrevista con Europa Press tras la presentación de su libro 'La verdad sobre el caso Negreira'.

Sobre el papel del exvicepresidente del CTA, cree que "una de las cosas importantes es la manera de proceder". "Es decir, la cultura de la organización, basada en el miedo, en esta emoción libre que hace que la gente sólo oiga, escuche y actúe, pero que en ningún momento hable o pueda manifestar ir en contra de lo que es el liderazgo o la filosofía del club", advirtió.

El exárbitro además lamentó la "falta de respuestas de muchas incógnitas que hay a día de hoy, como por qué se pagaba o a cambio de qué". "Me cuesta muchísimo creer que desde el año 93 al 2018 (periodo en el que Negreira fue vicepresidente del CTA) no haya trascendido que nadie del entorno supiera de esto, excepto que lo supieran y callasen por alguna razón", apuntó.

Sobre las formas en las que Enríque Negreira influía en el arbitraje español durante su etapa como vicepresidente del CTA, Estrada Fernández relató que este "siempre decía que había un grupo uno con el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, y luego todo el resto". "Te decía 'Tú ¿qué quieres ser, un árbitro del grupo 3? Eso es 'morralla', eso no es nada. ¿Sabes que vas abajo del todo?", narró sobre las conversaciones que tuvo con Enríquez Negreira.

"A veces no hace falta que te digan las cosas tan claras. No somos niños e inducir es muy fácil, y yo creo que la gente sabe perfectamente captar", manifestó, recordando el ejemplo de la teoría del perro de Pavlov. "Aprendemos así, cuando tú vas y haces una cosa que no gusta y te castigan, esto lo interiorizas, y al final dices, ya sé que por ahí no, por el otro lado", añadió.

Tras la querella presentada el pasado año, Estrada Fernández contó que ha recibido el apoyo de muchos compañeros como Brito Arceo o Paradas Romero, o incluso recibió la llamada de Urízar Azpitarte. "Hay exárbitros que se pusieron en contacto conmigo, manifestando la valentía o el hecho de explicar lo que estaba sucediendo. No sé con qué objetivo, pero sí que es cierto que muchos de ellos lo habían sufrido también", remarcó.

"Al final ellos ven un 'poquito', se sienten un poco liberados, por lo que ellos podían sufrir en su momento y que no tuvo la repercusión que tiene ahora porque no había estallado el 'caso Negreira'", señaló el excolegiado catalán.

Este añadió además que había recibido comentarios de compañeros en activo, aunque no quiso decir sus nombres porque tiene "muy buena relación" y cree que "no les ayuda". Sí que quiso comentar el caso de Teodoro Sobrino Magán, asistente en activo en Primera División y que ha presentado una candidatura para presidir la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. "Sólo hay que ver las guerras y dificultades que le están poniendo para presentarse a ser candidato a la presidencia porque allí está (Pablo) Burillo que forma parte de esta Junta Gestora", apuntó.

"LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2023 FUERON LOS MÁS TRISTES DE MI VIDA"

El ilerdense recordó que los meses de febrero hasta junio del 2023 fueron "los más tristes" de su vida" como árbitro y que cada fin de semana se pasaba en Madrid tres o cuatro días arbitrando partidos desde el VAR. "Era supercurioso porque se estaba vendiendo un acoso y derribo por parte del CTA, mientras que con la mayor parte de mis compañeros mantenía muy buena relación. De esto hay pruebas, evidentemente los hay que no tenías su beneplácito porque eran y son muy afines", zanjó.

"Entonces saben los favores que tienen que devolverles, pero para mí eso fue lo más lamentable. Y luego que ves que luchas contra instituciones que son muy poderosas, con recursos, abogados y tienen de todo y tú no tienes nada", prosiguió, insistiendo que en su caso no tiene "nadie detrás, ni Tebas ni nadie" y que únicamente está en esta lucha con el apoyo de sus abogados, su colaborador en el libro, Miguel Ángel Pérez, y su familia, que le ayudan económicamente cada vez que hay un recurso.

El excolegiado definió al sistema arbitral como "viciado y perverso", porque "desde el momento que los informadores no son libres para poner sus notas porque el propio Comité les llama para rectificar el informe y a partir de ahí es totalmente subjetivo".

"Con el VAR se oye al árbitro de campo, al operador, a los asistentes, al cuarto árbitro, al AVAR y tiene toda la información de lo que está sucediendo. Eso coarta la libertad del árbitro para tomar decisiones porque sabe que está siendo escuchado y esa información la puede trasladar al informe", puntualizó sobre el videoarbitraje.

En este sentido, sabe que el VAR "es una muy buena herramienta, pero bien utilizada" y se mostró crítico con los audios que se publican, pidiendo que se emitieran en directo como en el hockey hierba porque "hay quien dice que puede estar manipulado o que se puede editar, y que no es real".

"Ahora he pensado que no es solo el 'caso Negreira' sino que hay muchos otros casos más, y no pasa nada, entonces este país está muy jodido. Y es muy preocupante porque al final es que habrá realmente algo que se quiere tapar o que no interesa desvelar porque ya no sé qué más tiene que pasar", sentenció, calificando de "surrealista" que la Real Federación Española de Fútbol se presente como acusación del proceso porque "cómo vas a tú a defender a alguien que has tenido tú porque lo has puesto tú".

"Hay que ser pacientes porque esto es largo, los procesos judiciales son largos, llevamos ya más de un año y 'pico' y va para largo, aún no ha declarado nadie. Hay que tener paciencia y entiendo que habrá muchas presiones para apartarse", avisó Estrada Fernández.