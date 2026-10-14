FIFA podría modificar su normativa para evitar un nuevo 'caso Balogun'

Archivo - Folarin Balogun en el momento de su entrada sobre Tarik Muharemovic que le costó la roja en el Mundial 2026 - Kai River Kanzer/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La FIFA parece estar dispuesta a modificar su normativa para evitar que se repita un caso como el que marcó el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la polémica decisión de suspender la roja al delantero estadounidense Folarin Balogun y permitirle jugar los octavos de final ante Bélgica, según informaron fuentes a ESPN.

El Consejo de la FIFA celebra este jueves su primera sesión con la presidencia de Gianni Infantino, cuya posición está actualmente discutida por su intento de vender los derechos de la Copa del Mundo, y uno de los puntos del orden del día es una propuesta para modificar el reglamento de la FIFA y prohibir en el futuro que se levanten las suspensiones automáticas de un partido.

La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de dejar en suspenso la sanción de un partido al futbolista del AS Monaco provocó una gran polémica, sobre todo tras conocerse que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Infantino por este asunto, aunque el mandatario del ente rector del fútbol mundial dejó claro que no hubo ningún tipo de injerencia.

Sin embargo, según indica ESPN, es poco probable que una simple modificación del reglamento de la FIFA satisfaga a quienes aún buscan claridad sobre cómo se anuló la sanción de Balogun, incluida la presidenta de la Federación Inglesa (FA) y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, quien escribió a Infantino el mes pasado solicitando la divulgación de los documentos relacionados con el caso.

Además, otro de los puntos del día será la propuesta de Infantino, ya retirada, de vender una participación permanente en los derechos de la Copa del Mundo a inversores privados liderados por Joshua Kushner; el pago a las 211 federaciones miembro de la FIFA con cargo a sus reservas (estimadas entre 5.000 y 6.000 millones de dólares); y sus normas de gobernanza.