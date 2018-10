Florentino: "Nos negamos rotundamente a jugar en Estados Unidos, no sabemos a qué intereses responde"

Publicado 23/09/2018 12:13:15 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tranquilizó a sus socios y aficionados sobre un posible partido en el futuro del equipo en los Estados Unidos, como planea hacer LaLiga esta campaña con el Girona-FC Barcelona, y dejó claro que ya han manifestado "públicamente" que se niegan "rotundamente" y que desconoce "a qué intereses responde".

"No vamos a ir a Estados Unidos, tranquilidad. Ya lo hemos manifestado públicamente. No sabemos a qué intereses responde porque no es ni al de los clubes ni de los aficionados, nos regamos rotundamente", aseveró Pérez a un reclamo de uno de los socios compromisarios del club durante la Asamblea General y Extraordinaria de este domingo pidiendo no ir.