Francescoli: "Luis Suárez ha sido el mejor jugador de Uruguay por lo que dio y generó"

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario técnico de River Plate, Enzo Francescoli, considera que el mejor jugador en la historia reciente de la selección uruguaya es el delantero del FC Barcelona Luis Suárez, por encima de Edinson Cavani o Diego Forlán, por lo que "dio y generó" al fútbol de su país.

"Para mí, de los que vi, Luis Suárez ha sido el mejor jugador de la selección de Uruguay. Pensando en lo que le dio y lo que generó", aseguró el histórico jugador 'charrúa' en el programa de radio 'Último Al Arco' de Sport 890 de Uruguay.

Francescoli, que ganó tres Copa América con la selección celeste y se fue a las 73 internacionalidades y 17 goles con su país, cree que Luis Suárez es el mejor uruguayo que ha visto jugar nunca, siendo el quinto jugador con más partidos con la selección (113, siendo Diego Godín el número uno con 135) y el máximo goleador histórico, con 59 goles en esos duelos. En su palmarés, la Copa América de 2011.

Por ello, le gustaría tener a Luis Suárez en River Plate, club en el que Francescoli destacó como jugador y en el que ahora tiene las riendas como secretario técnico. No obstante, es un "sueño" que no quiere abortar. "Si pudiera venir Suárez a River sería importante", aseguró entre risas.

"Me encantaría hacer un intento, pero no pasa por mi cabeza eso. No quiero molestar a Suárez ni a ningún jugador que no vea que sea posible. La posibilidad económica del país, de su contrato... Depende más de una decisión del jugador. Trato de centrarme en cosas más factibles. Me encantaría, pero no es posible", zanjó.

Tampoco se mojó respecto a un posible fichaje de su compatriota Cavani por Boca, su gran rival. "Edinson es un jugador enorme y no sé qué va a pasar en su futuro, le deseo lo mejor. Uno puede imaginar un montón de cosas, pero la realidad es muy difícil de llevar a cabo. Son jugadores que están en otro nivel, en otra realidad", apuntó.

En cuanto al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, celebró haberle llevado al club, donde cree que marcará una época. "No pienso mucho en su salida ya que tiene contrato hasta el 2021 y siempre se ha cumplido todo, no imagino aún su partida del club", manifestó Francescoli.

Preguntado por un posible regreso del fútbol argentino, el 'Príncipe' cree que "hay que esperar a ver cómo sucede todo" con la pandemia del coronavirus. "Hay que esperar al invierno aquí y ver cómo va sucediendo la enfermedad en Argentina para tomar una solución al fútbol argentino. Por el momento son todo ideas, no hay nada oficial a jugar sin público. Pero es más fácil cuidar de 30 personas que de miles y miles en un estadio", esgrimió.