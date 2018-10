Francisco Rodríguez: "Estamos a tiempo de sacar al Huesca adelante"

Publicado 11/10/2018 18:59:42 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Huesca, Francisco Rodríguez, aseguró que tienen "tiempo" de "sacar adelante" al conjunto aragonés tras ser presentado este jueves en sustitución de Leo Franco, que apenas ha durado ocho jornadas en el cargo con una victoria en su haber.

"Estoy muy ilusionado con un proyecto que acaba de empezar en Primera División y que estoy convencido de poder sacar adelante. Este es un club que ha hecho las cosas de manera fantástica estos últimos años y ha conseguido estar donde muchos quisieran. Ahora me siento responsable de mantenerlo ahí y estamos a tiempo de sacarlo adelante", dijo Francisco.

El flamente técnico de los blaugranas se ha mostrado confiado en el nivel de la plantilla pese a su situación clasificatoria ocupando el puesto de colista. "Sinceramente, hay que quitar dos partidos, los del Camp Nou y el del Wanda. Pero en los demás, el equipo ha competido y ha estado cerca de sumar puntos o de ganar. Estoy seguro de que hay plantilla, jugadores, y sobre todo ambición", espetó.

"La misma con la que viene este cuerpo técnico. Hay muchísimos futbolistas del año pasado que eran muy buenos y que este año también lo tienen que ser. Si no confiara en ellos, no habría venido. Estos jugadores son los mejores para nosotros, deben ser nuestro pilar y vamos a ir con ellos hasta el final a pesar de que ahora no hayan tenido resultados", manifestó ante los medios.

El entrenador andaluz admitió similitudes con la situación vivida en el Almería, equipo que se mantuvo en su única experiencia en Primera División. "Cuando cogí al Almería hace 5 o 6 años fue casi lo mismo, con un equipo con un presupuesto bajo que acababa de llegar a la categoría. Tenemos que ser humildes y siendo realistas venimos a luchar por la permanencia; no hay otro objetivo", añadió.

Para cambiar la dinámica pretende "conectar" con la grada de El Alcoraz. "Si por algo se caracterizó este equipo el año pasado fue por la sintonía con la afición, que en muchos momentos le ayudó mucho. Este campo disfrutó de este equipo el año pasado y este año tenemos que conseguir muchos puntos en El Alcoraz. Estas jornada, cuando veía un partido del Huesca en televisón, notaba el ambiente, que la gente está ilusionada, que aprieta", dijo.

En cuanto a su fiolosofía de juego, Francisco dijo que "no" cree "en la suerte". "Creo en el trabajo, en buscar resultados a partir del convencimiento de lo que vamos a hacer; creo en el futbolista y sobre todo en la persona. Y creo en el equipo: no solo hablo de jugadores, sino de club, directiva... Es lo que me han transmitido aquí y noto que va a ser así", sentenció.