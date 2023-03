De la Fuente: "Estoy satisfecho por reconocer situaciones y gestos que hemos trabajado"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró sentirse "satisfecho" pese a la derrota de este martes ante Escocia porque había "reconocido" aspectos que están trabajando, y dejó claro que "esto es un proyecto nuevo" y que el debe "ir más allá" de cualquier resultado.

"Esto es un proyecto nuevo y quiero que se reconozca mi idea, el pasado me ocupa lo que me tiene que ocupar. Quiero trabajar sobre una idea con detalles que he reconocido, que es evidente que no nos ha dado para ganar. Apuesto por el futuro, no sé la valoración del aficionado, que no estará contento, pero vi situaciones que hemos trabajado que son positivas para el futuro", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras el partido.

El riojano subrayó que el partido salió como habían "planteado" y que sabían que iba a ser "complicado y muy difícil por las características del rival". "Hemos desarrollado lo que habíamos trabajado, y luego ha habido dos accidentes que en el alto nivel te penalizan. Creo que los jugadores han seguido bien el plan y estoy satisfecho porque he visto lo que estamos trabajando y estoy reconociendo cosas en las que hay que insistir en el futuro", reiteró.

"No estoy contento con el resultado, pero tengo que ir más allá. Sí estoy satisfecho de haber reconocido situaciones y gestos y planteamientos que hemos trabajado en estos pocos días. Es lo que pretendo mejorar y pulir para crecer sobre esa idea", sentenció el riojano.

Para el técnico, sólo les faltó "meter goles". "Apuesto por estos jugadores. En la selección siempre se ha cuestionado falta de gol y no estoy de acuerdo, trabajando de esta manera seguro que llegarán", declaró. "Hemos jugado con amplitud con los extremos, hemos buscado centros, remates, acciones de correr espacios. Sigo convencido de que este es el camino y seguro que iremos creciendo en el rendimiento", remarcó.

"Hay cosas que corregir. Cuando haces un planteamiento inicial siempre lo haces pensando en que las cosas van a salir mejor, no creo que el resultado sea producto de los cambios introducidos. Estoy contento con todos, en el futuro, cada momento demandará una situación e intentaremos estar acertados", puntualizó De la Fuente sobre los ocho cambios introducidos en su once respecto a la victoria ante Noruega.

El de Haro cree que el primer tiempo habría sido diferente si hubieran "materializado algún gol". "Creo que nosotros hemos tenido más ocasiones, pero el resultado es incuestionable, Escocia ha hecho un partido muy inteligente", confesó.

Además, no le dio excesiva importancia a que los goles llegasen por el lado derecho de su defensa. "Son situaciones aisladas y dos accidentes, confiamos ciegamente en los dos", expresó sobre Pedro Porro y Dani Carvajal. "Lo único que se demuestra es que hay tanto igualdad a nivel internacional que cualquier detalle te hace perder un partido. El campo te pone en tu lugar", agregó.

"Esto no cambia nuestro plan, que es ganar los próximos partidos. Hay rivales importantes en el grupo y los partidos no son fáciles. Vamos a seguir nuestra hoja de ruta, a seguir trabajando, mejorar los conceptos y a ganar todos los partidos", señaló el seleccionador, que ve "prematuro" pensar que Escocia es la favorita para acabar primera. "Creo que tiene un equipo potente, pero queda mucho por delante. Lo que tenemos claro es que tenemos que ganar los seis partidos porque es nuestra responsabilidad. Estaremos mejor preparados en el futuro", apuntó.