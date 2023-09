De la Fuente: "Lamine Yamal puede hacer cosas importantes en el fútbol siempre que sea humilde"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha asegurado que Lamine Yamal, que este martes se ha convertido en la victoria ante Chipre (6-0) en el jugador más joven en ser titular con 'la Roja', puede "hacer muchas cosas importantes en el fútbol" siempre que sea "humilde", pero ha afirmado que deben ser "prudentes" y "protegerle".

"Creo que ha tenido un rendimiento fantástico, al mismo nivel que el resto de compañeros. Lamine tiene esas cosas, esos chispazos y esa genialidad que tienen muy pocos futbolistas. Seamos prudentes, hay que darle tiempo y tranquilidad. Puede hacer muchas cosas importantes en el fútbol siempre que sea humilde y que tenga los pies en el suelo, que es lo más importante a esas edades", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, considera que este tipo de futbolistas que tienen "este toque de genialidad" son "diferentes" y sus procesos formativos son "mucho más rápidos que en otros". "Situaciones que a otros futbolistas los podrían bloquear, ellos las interpretan con total naturalidad y normalidad, porque van siempre un pasito por delante. Debemos ser prudentes, protegerle, ayudarle a formarse, su club tiene a los mejores formadores, por el bien del fútbol español. Tiene un potencial tremendo, pero tendrá picos y está preparado", señaló.

Sobre el duelo ante el combinado chipriota, considera que el equipo jugó durante el primer tiempo "un partido que no era fácil, ante un equipo tan replegado". "Y lo hemos interpretado muy bien", dijo. "Estoy feliz porque hay motivos para ello. Somos muy optimistas, siempre lo hemos sido, porque veo un equipo convencido de lo que planteamos y de la idea que hemos intentado imponer en el grupo. Son gente maravillosa y en esta ventana estamos muy satisfechos, porque se han cumplido todos los objetivos marcados, con creces", analizó.

"Pero esto no termina aquí, el mes que viene tendremos que seguir mejorando nuestras prestaciones; nuestro reto es seguir creciendo, el margen de mejora es muy grande, y en octubre queremos ser mejores. Queremos ganar todos los partidos que restan y ser primeros de grupo", añadió el técnico riojano.

En otro orden de cosas, se mostró muy satisfecho con la actuación de Joselu y Ferran Torres, ambos goleadores este martes. "Esto es un equipo, unos hacen el trabajo para que otros se beneficien. Morata es un grandísimo jugador, un gran goleador, Joselu otro. Con Ferran estoy contento porque está con nosotros de nuevo, es muy importante y estamos felices de su actuación de hoy, además materializando goles", subrayó.

"(Ferran) Hoy es un hombre maduro. Todas esas situaciones desagradables del fútbol te ayudan a madurar. Está viviendo una experiencia fantástica. Nunca ha estado lejos de nosotros, yo siempre he estado muy pendiente de él; estas oportunidades hay que aprovecharlas, y él hoy ha tenido un acierto fantástico. Si tienen esta continuidad en su club, estos futbolistas tienen las puertas abiertas de par en par", prosiguió.

También explicó el papel de Gavi y Mikel Merino. "Hoy el partido se ha dado como preveíamos, con un equipo en campo rival en bloque bajo. Pretendíamos que tanto Gavi como Mikel Merino, y luego Baena, jugaran en esos espacios tan reducidos ante un equipo tan bloqueado. Queríamos que tuviera paciencia para luego dar el último pase. Han interpretado muy bien esa situación de juego, han estado muy acertados ambos. El plan de juego se ha dado", expuso.

Además, cree que es "un lujazo" poder contar con tantos buenos futbolistas. "Con Marco -Asensio- y con Dani -Olmo- será difícil que podamos contar el mes que viene, esperemos que con Nico -Williams- sí. Estamos encantados de que hayan aparecido Yeremy, Ferran y tantos futbolistas que tendrán la oportunidad de estar. ¿Qué les pido? Trabajo, trabajo y más trabajo. Son muy buenos, pero siempre se puede mejorar", manifestó.

Respecto a la lesión del jugador del Athletic Club, espera que no sea grave. "Parece que es una lesión en el aductor derecho, pero no sabemos todavía el alcance real. Le harán pruebas mañana. Es un contratiempo importante. Cambiaría este resultado por que no hubiese habido lesionados, sinceramente. Es una pena que estos futbolistas, que están en un momento sensacional, tengan estos contratiempos. Espero que lo de Nico no sea importante", indicó.

Por último, De la Fuente aseguró que la derrota ante Escocia les sirvió para "aprender". "De todo se aprende. No es que cometiese un error, fue una decisión que tuve que tomar y que se valora como error a posteriori. Complicado es tomar las decisiones antes. Hemos considerado hacer los cambios que hemos hecho", expresó.