Fútbol.- Álvaro Domínguez: "Tenemos que ser un fortín y de aquí a final de temporada sacar todos los partidos en casa"

El defensa canterano del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez restó importancia al desaire realizado por su compañero Diego Forlán a su técnico, Quique Sánchez Flores, cuando fue cambiado durante el encuentro ante el Sevilla, al tiempo que advierte que deben hacer un fortín del Calderón para cumplir los objetivos.

"Entendemos la situación como futbolistas porque son cosas de fútbol y se te pasan muchas cosas por la cabeza en caliente que luego en frío no piensas. Estaba caliente, pero tanto el entrenador como los compañeros entendemos lo que le pasaba a Forlán", afirmó el zaguero en rueda de prensa.

Por eso, Domínguez apela a dejar de lado esa situación para centrarse en lograr un triunfo este miércoles ante el Getafe para mantener sus opciones. "Tenemos dos partidos en una semana muy importantes que decidirán el futuro del equipo, somos conscientes de ellos y vamos a ir a por ellos", reconoció.

"El sábado vi al equipo bien, metido y comprometido, cada uno dando el cien por cien, merecimos la victoria, pero bueno, se logró el empate y si ganamos el miércoles no sería un mal resultado", se sinceró.

Aunque lo que tiene claro es que para lograr el objetivo deben hacer de su feudo un "fortín". "Es cierto que empezamos muy bien en el Calderón. Podemos con trabajo revertir esta situación y en casa, con nuestra afición, tenemos que ser un fortín y de aquí a final de temporada sacar todos los partidos en casa", recalcó.

A nivel personal se encuentra contento tras encadenar varios encuentros como titular. "Vengo haciendo el mismo trabajo me vea en el once o estando en el banquillo, me pagan para ello, y tengo dar el máximo cuando juego e intentar rendir al máximo", subrayó.

Cuestionado por el ánimo de la plantilla rojiblanca, Domínguez asegura que el equipo está "con moral y trabaja bien". "Tuvimos malos resultados, pero el equipo ha levantado cabeza tras la victoria en Zaragoza. Estamos con moral y el equipo trabaja bien. Cada uno da el cieno por cien y sólo hace falta bajar al vestuario para ver la cara de cada uno, exhausto por el esfuerzo. Y eso es lo importante. A partir de ahí llegarán los resultados", afirmó.

Respecto a jugar los compromisos ligueros el lunes, el canterano lo tiene claro: "Es cierto que no comparto jugar los lunes, pero los que hacen los calendarios son los que mandan y nosotros a jugar y obedecer".