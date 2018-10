Fútbol.- Ekiza (Athletic) considera "incomprensible" la actuación del valencianista David Navarro

Actualizado 28/02/2011 15:19:22 CET

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Athletic Club Borja Ekiza se ha sumado este lunes a las críticas contra el central del Valencia David Navarro y ha señalado que le resultado "incomprensible" la "actuación de teatro que hace" tras propinarle un codazo en la cabeza a Fernando Llorente.

"Nunca me había tocado vivir en un partido de fútbol una agresión así", afirmó Ekiza, pese a reconocer que ya sabían que el defensa del Valencia "era un jugador duro, y que en un partido se pueden dar estas circunstancias".

Pero más allá del codazo, el zaguero rojiblanco se quedó "con la actuación de teatro que hace". "Sinceramente no entiendo esa actitud; es incomprensible. Cualquier jugador puede dar un codazo al saltar de cabeza, pero no pasa nada si luego das la cara", apostilló.

Ekiza, que esta temporada ha dado el salto a la máxima categoría, entiende que lo sucedido es "la parte mala de estar en la élite", donde "cada uno mira por sus intereses y protege a su equipo de la manera en que lo entiende", señaló.

"ME SIENTO UNO MÁS".

Al margen de esta polémica, el jugador navarro se refirió a su situación en el equipo bilbaíno, donde se ha consolidado en el puesto de central. Ekiza, que lleva disputados 8 partidos consecutivos como titular, se mostró "muy agradecido" a Joaquín Caparrós "por confiar" en él dentro de una plantilla que, a su juicio, cuenta con "defensas muy buenos y centrales increíbles".

"Estoy teniendo la suerte de jugar yo e intento aportar cosas al equipo", señaló el joven jugador, que aseguró sentirse cada día "más integrado" en el equipo. "Sí es cierto que desde el principio los compañeros me apoyaban y me animaban, pero con el tiempo y los partidos me siento uno más", aseguró.

Por último, elogió la actuación de su compañero Óscar de Marcos como sustituto de Andoni Iraola en el lateral derecho. "En los entrenamientos lo viene demostrando todo el año. En el equipo nadie tenía ninguna duda sobre él", concluyó.