Fútbol.- Quique Sánchez Flores: "El Zaragoza está al alza"

27/01/2006

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Quique Sánchez Flores, considera que su rival del próximo domingo, el Real Zaragoza, está "al alza" por la trayectoria de las últimas semanas y después de ganar al Barcelona en la Copa del Rey.

El técnico cree que el conjunto maño está "muy bien y cuenta con grandísimo jugadores" y advirtió que "lo pondrá difícil" para que el Valencia "siga entre los elegidos".

El preparador espera "un partido muy difícil" porque el Zaragoza llega "con la moral muy reforzada después de ganar el Barcelona" y consideró que el conjunto que entrena Víctor Muñoz cuenta con "jugadores muy desequilibrantes".

El madrileño recordó que se toma el partido con la idea alcanzar el objetivo que es "conseguir distancia" con los equipos que le persigue en la clasificación y "eso conlleva un esfuerzo enorme". Por ese motivo recordó que la suspensión del partido contra el Deportivo "no puede dejar ninguna secuela".

El entrenador tendrá problemas para confeccionar el once ya que no podrá contar con el sancionado Albelda, y está a la espera de la sanción a Marchena, aunque reconoció que tiene "pocas esperanzas". "No estoy contento con lo que pasó, pero son cosas que pasan dentro del campo e intentaremos que no vuelvan a ocurrir", adelantó

Por otra parte tiene a Edu, Vicente y Ayala lesionados, mientras que Baraja tiene molestias físicas al sufrir un golpe importante. "Luego hizo un gran esfuerzo y no sabemos cómo llegará, pero hay tres jugadores más para ese puesto que están deseando jugar", desveló.

Quique Sánchez Flores se mostró tranquilo a pesar de tantos obstáculos y sobre los posibles sustitutos de estos jugadores afirmó que "todos están en un excelente momento de forma".

Y es que el entrenador del Valencia tiene "plena confianza" en que juegue quien juegue saldrán "muy concentrado en el partido que viene". "Saldrán como fieras porque están muy fuertes y pueden repetir un partido intenso y poderoso", aseguró.

"NO HAY QUE REAFIRMARSE CONSTANTEMENTE".

El técnico se molestó cuando se le preguntó si el partido contra el Zaragoza era un termómetro para medir la calidad de la plantilla. "Hubo tanto miedo a que las cosas no salieran bien que me da la sensación de que hace falta una prueba definitiva", recordó el preparador 'ché' que apuntó que el cuerpo técnico "no tiene nada que comprobar".

"Estamos en la dinámica de la intensidad y del rendimiento --continuó-- y de saber a qué jugamos y a partir de ahí se puede dar cualquier resultado. No hay que reafirmarse constantemente".

El preparador valencianista fue preguntado por el momento físico de Curro Torres, del que dijo que quiere "estimularlo ya y se le encontrará su partido pronto".

El madrileño reclamó que el domingo la gente esté del lado de su equipo y "participe de forma efusiva para que nos dé vuelo suficiente".

El valencianista también habló de la derrota del Barcelona contra el Zaragoza. "Me gusta que se demuestre que no es un equipo invencible y no ha habido que esperar al Chelsea porque en España se le puede plantar cara", explicó.

De todos modos, Quique Sánchez Flores reconoció que el Barcelona es "un equipo admirable, pero tiene sus debilidades y no siempre es fácil encontrar sus puntos débiles". "Es un equipo abordable y el Zaragoza un equipo difícil", concluyó.