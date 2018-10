Garitano: "No nos ayuda tener más partidos que entrenamientos"

Publicado 21/02/2018 21:56:28 CET

LEGANÉS (MADRID), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, lamentó la derrota ante el Real Madrid (1-3) en el partido aplazado de Liga de la jornada 16 y aseguró que no le está ayudando "nada" a su equipo tener "más partidos que entrenamientos" en el último mes y medio.

"Perder no le gusta a nadie y al final te vas triste, pero tenemos que ser conscientes de la importancia de esta semana. Después del Madrid viene Las Palmas y queremos intentar recuperar mejores sensaciones. Queremos cortar esa racha de no estar sumando y esa es nuestra idea", reconoció Garitano en sala de prensa.

Respecto al partido ante los merengues, el técnico del Lega admitió que no le gustó la primera parte. "Hemos hecho ese gol, pero nos faltaba algo. La pena ha sido el empate tan rápido en una situación que tenemos que ser más contundentes. Ante un equipo como el Real Madrid los medios regalos te hacen mucho daño. Pese a esto seguimos metidos en el partido y lo hemos tenido con la ocasión de Beauvue, pero no ha podido ser", indicó.

Además, Garitano dijo que el último mes y medio ha castigado al equipo, pero no está preocupado. "No nos ayuda tener más partidos que entrenamientos, pero no me preocupa la falta de acierto. Si defendemos mejor tendremos más situaciones de gol. A todos los equipos les cuesta el gol, no sólo al Lega. Tendremos que mejorar en otras facetas para que eso llegue. Si nos centramos solo en las ocasiones de gol vamos a perder lo que siempre ha sido este equipo. La diferencia está ahí. Haremos gol", agregó.

El vasco subrayó, como aspectos a mejorar, la "falta de contundencia y agresividad" en la primera parte. "Luego ya hemos estado un poco mejor, pero es cierto que no es fácil. Hemos mejorado algo en sensaciones y vamos a ver si sumamos puntos a partir de ahora", manifestó con la mirada puesta en el duelo ante Las Palmas de este sábado (18.30 horas).

"¿Una final el partido del sábado? En Leganés no existen nervios ni finales. Sabemos de la importancia del partido. Las Palmas marca ese puesto de descenso y -salvando las distancias- el partido se parece al que jugamos con el Sporting aquí hace un año. Es muy parecido y sobre todo porque nos hace falta para cortar esa racha", incidió.