Garitano: "Nos tiene que ayudar el saber lo que es ganar al Real Madrid"

Publicado 20/02/2018 17:12:11 CET

LEGANÉS (MADRID), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, cree que haber eliminado al Real Madrid en la Copa del Rey hace menos de un mes les debe "ayudar" para afrontar el partido de este miércoles en Butarque (18.45 horas), un derbi madrileño aplazado por la disputa del Mundial de Clubes el pasado diciembre.

"Es muy parecido a la vuelta en Copa. Tenemos 90 minutos para intentar hacer un gran partido y tener opciones. Queremos poder sumar y aprovechar que 18 equipos de Primera División no tienen esta oportunidad. Habrá que ser muy fuertes, pero psicológicamente ya hemos sido capaces de ganarles y eso nos tiene que ayudar", indicó este martes en rueda de prensa.

Pese a las dos derrotas consecutivas en Liga, Garitano dijo que "el ánimo siempre tiene que ser muy bueno". "Pero no solo ahora, por el rival, que nos motiva a nosotros y también al entorno, sino toda la temporada", añadió antes de confirmar las bajas de los lesionados Alexander Szymanowski y Darko Brasanac.

Quiénes sí podrían jugar en la cita de este miércoles son Tito, Omar Ramos, Gabriel y Dos Santos, todos ellos recuperados tras perderse el partido de Montilivi. Además, también regresa Siovas después de sanción. "Todos estos jugadores estarían en condiciones si no pasa nada", añadió el técnico vasco.

Preguntado por la autocrítica, tras caer con Eibar y Girona, el preparador 'pepinero' reconoció que necesitan "defender muchísimo mejor para poder tener más opciones". "Ya hemos visto la dificultad en estos partidos y contra el Madrid será más de lo mismo. Tienen jugadores sensacionales y la dificultad será máxima", explicó.

"Llevan una trayectoria increíblemente buena, han ganado a la Real, al PSG y al Betis siendo capaz de darle la vuelta al marcador. Creo que su estado de ánimo debe ser muy bueno de cara a los siguientes acontecimientos. Seguro que su intención será venir a Butarque a hacer un gran partido", agregó.

En cuanto a las ausencias en el campeón de Europa, Garitano dijo que "da igual" quién juegue porque son todos "muy buenos". "Imagino que jugarán como últimamente, que han cambiado un poco el dibujo. Es verdad que Modric y Kroos son dos centrocampistas que le dan muchas opciones, pero no sé lo que me voy a encontrar porque tienen muchas posibilidades", admitió.

"Al final tienes que centrarte en lo tuyo porque para ser capaz de jugar un partido muy completo", dijo el de Bergara, que no lamenta no haber jugado el partido de este miércoles cuando marcaba el calendario, a principios de diciembre del pasado año. "Son circunstancias y entonces no pudo ser. Jugar contra el Real Madrid siempre es motivador, sea cuando sea. Este partido lo que puede hacer es fortalecernos o sacar cosas positivas para lo que queda de temporada", manifestó.

"YAHIA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE JUGAR"

Por su parte, preguntado por el jugador saudí Yahia Al-Shehri, que llegó al Leganés en el mercado de invierno, Garitano dijo que todavía no está en condiciones de ir convocado. "Es un gran chaval, se está integrando muy bien, juega muy bien al fútbol, pero para poder jugar al ritmo que nosotros queremos necesita mejorar", dijo.

"Le va costar porque la mejora no va a venir de un día para otro y cuando esté en condiciones, ya veremos. A día de hoy no va a jugar", sentenció el entrenador del 'Lega', que pidió "un gran ambiente" de cara a estar miércoles reiterando su deseo de alcanzar los 3º puntos. "Queremos estar más cerca de ganar, pero cuando vienes de una derrota es fundamental cortar esa racha", finalizó.