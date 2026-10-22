Un Getafe irreconocible se lleva una goleada del Lugano

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Getafe cayó con estrépito (2-5) este jueves ante el Lugano en la segunda jornada de la Conference League celebrada en el Coliseum, lleno de dudas en defensa y con una insuficiente reacción en los últimos 20 minutos, para quedarse con un solo punto de seis.

La mala dinámica azulona, una victoria en diez partidos, dejó otra actuación muy poco reconocible del equipo de José Bordalás, sobre todo por la fragilidad en defensa. El Getafe, con hasta siete cambios con respecto al duelo de Liga ante el Rayo, se adelantó a los dos minutos, en un pase atrás fatídico en el centro del campo suizo que aprovechó Iván Azón.

Sin embargo, el líder de la liga helvética, invicto esta temporada, respondió al minuto, con un desborde por banda de Daniel Dos Santos y un centro que mandó a la red con el pecho Albian Ajeti. Mucha gente aún estaba por entrar en el Coliseum, y cuando lo hizo, además del 1-1, vio a un Getafe descuidado en la retaguardia.

En el minuto 7, por banda derecha, llegó el 1-2 de Yanis Cimignani, en superioridad incluso los visitantes sobre la defensa local. El conjunto madrileño hizo agua durante toda la primera mitad, como nunca un equipo de Bordalás, y Ajeti marcó el 1-3. Abdel Abqar quedó señalado casi en cada acción de estas y no hubo respuesta del Getafe contra una línea de seis del rival atrás.

El desborde de Andrés García fue la escasa referencia ofensiva de los locales, pero Bordalás metió cuatro cambios en la reanudación en busca de un giro de 180 grados: Nemanja Gudelj, Johan Mojica, Ramón Terrats y Martín Satriano. Los locales dieron un paso al frente, reclamaron un penalti, pero en la presión arriba, otra vez falló la defensa azulina, el Lugano encontró el 1-4 de Uran Bislimi.

Los de Bordalás encontraron la referencia de Satriano en el área, en una sucesión de centros que al menos encerraron al equipo suizo en su campo, hasta el 2-4 de Borja Mayoral en el en el minuto 74. El 'Geta' y el Coliseum apretaron, pero el Lugano no regaló, llegando la 'manita' de Kevin Behrens en el descuento. Seis años después, el regreso a Europa se mantiene esquivo en el sur de Madrid.