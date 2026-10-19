El Getafe resiste con diez al Rayo Vallecano en el debut de Carvajal

Daniel Carvajal ante Álvaro García en el Getafe CF-Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF y el Rayo Vallecano cerraron este lunes la novena jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 con un empate a un gol en el Coliseum tras un partido donde los franjirrojos no supieron aprovechar su superioridad numérica ni su ventaja durante muchos minutos en un duelo que trajo también el debut de Dani Carvajal como azulón.

Fue un derbi madrileño repleto de intensidad donde los visitantes seguramente tuvieron las mejores opciones, pero en el que los locales supieron demostrar su carácter competitivo para mejorar tras el descanso y salvar un punto pese a jugar con diez por la expulsión de Djené antes de la media hora de juego.

Al final, un reparto de puntos que deja a ambos equipos empatados en la tabla con nueve, con los rayistas todavía con el choque pendiente de terminar ante el Athletic Club y que evidenció las dificultades de ambos para sumar de tres en tres con cierta regularidad.

El choque comenzó con la novedad de la titularidad de Carvajal con el conjunto getafense, en un casi doble lateral derecho con Kiko Femenía que le impidió asomarse a nivel ofensivo como es habitual, aunque el de Leganés mostró un buen tono pese a no jugar desde hace mucho tiempo y aguantó hasta el minuto 80.

En lo deportivo, pese al intento de dominio de los de José Bordalás, fue el Rayo el que amenazó más, sobre todo por su lado derecho por donde hizo mucho daño. Una pérdida de Enes Unal, de vuelta al equipo, la transformó Florian Lejeune en un pase en profundidad a Jorge de Frutos y su asistencia para que Álvaro García le ganase la carrera a Carvajal para hacer el 0-1.

A partir de ahí, el Getafe se precipitó y las mejores opciones fueron para los de Beñat San José con Sergio Camello topándose con David Soria y con otra internada de Álvaro García cortada en falta por un Djené que veía la roja. Bordalás reaccionó quitando a uno de sus jugadores más creativos como Ramón Terrats por otro central como Abqar y poco después en una jugada similar al 0-1, Camello perdonó el 0-2.

El equipo azulón trató de reaccionar en el tramo final del primer acto y cerca estuvo de empatar con un gran cabezazo de Unal que repelió con una gran parada Sergio Audero, felino para desviar el balón al palo. Esa oportunidad, el descanso y los cambios animaron a los locales, que apretaron pese a su inferioridad en el segundo tiempo.

Y esa intensidad y ganas les premió con el 1-1 con Martín Satriano ganándole la partida a Adrià Pedrosa para rematar un buen centro de Francho, uno de los relevos junto a Andrés Martín. El Getafe tuvo sus mejores minutos, pero los cambios de San José también surtieron efecto y el Rayo Vallecano gozó de una gran ocasión por medio de Álvaro García, cuyo disparo ante Soria se fue lamiendo el palo. Los franjirrojos dominaron el tramo final y amenazaron más, pero el marcador no se movió.