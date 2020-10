Giménez: "El ritmo lo iré cogiendo poco a poco"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, asegura estar "bien" después de haber tenido que parar por dar positivo por coronavirus y ahora espera ir cogiendo "poco a poco el ritmo" de competición de cara a unos meses más 'cargados' de "partidos bastante importantes".

"Estoy bien, después de un tiempo encerrado, pero que por suerte ya pasó. Ya pude reintegrarme al grupo y ahora a prepararse bien para lo que viene", expresó Giménez en declaraciones facilitadas por su club este jueves.

El central recordó que este parón le ha afectado en lo físico porque "no es lo mismo entrenar en casa que con el grupo y los compañeros". "Era muy poco lo que podía hacer porque el único infectado en casa era yo y trataba de no salir de la habitación, y eso me impidió entrenar con normalidad", confesó.

"El ritmo lo iré cogiendo poco a poco. Los primeros días cuesta un poco más, pero a medida que pasan los entrenamientos me iré encontrando con el estado físico que tenía en la pretemporada y estaré preparado para cuando pase el parón empezar fuerte", añadió el sudamericano.

Giménez ve al grupos "trabajando bien y con muchas ganas e ilusión por parte de todos". "Todos estamos para sumar y eso es importante, que estemos unidos por es nuestra fortaleza", advirtió. "Ahora la competición viene más seguida, vienen partidos bastante importantes y para nosotros eso es fundamental porque vivimos el día a día, así que tenemos que prepararlos y encararlos de la mejor manera posible", concluyó.