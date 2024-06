Ewa Pajor ficha por el Barça Femení hasta 2027

"Estoy muy feliz de estar aquí, el Barça es un nuevo desafío para mí"

La delantera polaca Ewa Pajor jugará en el Barça Femení las tres próximas temporadas tras llegar el FC Barcelona a un acuerdo con el Wolfsburgo alemán, donde ha militado las últimas nueve campañas, para el traspaso de la jugadora.

"El FC Barcelona y el VfL Wolfsburg han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ewa Pajor al Barça. La jugadora polaca, de 27 años, firma para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027", anunció el club blaugrana.

Ewa Pajor ha jugado las últimas nueve temporadas en el Wolfsburgo, donde marcó 136 goles en los 196 partidos oficiales que disputó con el equipo alemán, con quien finalizó esta campaña como máxima goleadora de la Liga alemana con un total de 18 goles en 19 partidos disputados.

En cuanto a las competiciones, Pajor ha marcado 96 goles en la Bundesliga, 22 en la Copa y 18 en la Liga de Campeones. Pese a no poder ganar la Liga de Campeones femenina, ha sido subcampeona en cuatro ocasiones --en 2023 perdió la final ante el Barça Femení-- y ha ganado 5 Bundesligas y 9 Copas de Alemania.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de poder participar en este nuevo desafío para mí. Estoy muy feliz y no puedo esperar a conocer a mis compañeras y a la afición. Estoy muy feliz y daré lo mejor para el equipo, para mejorar mi juego y, por supuesto, ganar títulos", expresó en sus primeras declaraciones como 'culer'.

La goleadora polaca aseguró que en el Wolfsburgo estaba "muy bien" pero que quería y necesitaba un "nuevo desafío" en su carrera. "He jugado cuatro veces la final de la 'Champions'. Desafortunadamente, no he ganado ningún trofeo", lamentó.

"Y, por supuesto, la 'Champions' es algo especial, algo que quiero ganar, pero no es mi obsesión. Quiero dar lo mejor de mí día a día, y espero que sí podamos ganar los trofeos, pero debemos concentrarnos en el día a día e ir paso a paso", añadió.

Pajor es consciente de que ficha por el FC Barcelona, un "club legendario". "Estoy muy orgullosa y feliz de estar aquí, de jugar con el Barcelona. Quiero trabajar con las compañeras, sentir y saber cuál es la llave para que el Barça juegue tan bien", manifestó.