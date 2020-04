Goles con historia (XVII): La invención de Antonin

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

AUTOR: Antonin Panenka.

FECHA: 20 de junio de 1976.

LUGAR: Estadio Estrella Roja (Belgrado).

PARTIDO: Alemania Federal - Checoslovaquia (2-2, 5-3 en los penaltis, Final de la Eurocopa de 1976)

CONTEXTO: Yugoslavia acogió la fase final de la Eurocopa de 1976 donde junto a la anfitriona se clasificaron Alemania Federal, actual campeona del mundo, Países Bajos, actual subcampeona mundial, y Checoslovaquia, la teórica 'cenicienta'. Los checoslovacos dieron la primera sorpresa y se deshicieron de Cruyff y compañía por 3-1. En la final esperaban los alemanes, favoritos por el actual estado de forma de su fútbol tanto a nivel de selecciones como de clubes y aunque lo tuvieron en su mano, no lo certificaron hasta una tanda de penaltis cerrada de una forma inesperada y atrevida por Antonin Panenka.

EL GOL: Svehlik y Dobias pusieron el 2-0 para Checoslovaquia antes de la media hora ante los cariacontecidos alemanes. El 'Torpedo' Müller recortó rápidamente distancias, pero no lograron el empate hasta el 89. En la prórroga no cambió nada y decidieron los penaltis. Los checoslovacos anotaron los cuatro primeros y Uli Hoeness falló el cuarto. La gloria quedaba en manos del centrocampista Antonin Panenka. Frente a él la intimidante figura de Sepp Maier que no asustó al de Praga, que inventó un lanzamiento nunca visto hasta entonces. Un toque suave y picado que entró mansamente por el centro de la portería. Acaba de nacer el penalti 'a lo Panenka'.

¿Y DESPUÉS?: Panenka también estuvo con su selección en el Mundial de España de 1982, donde marcó los dos únicos goles de su combinado en los sendos empates a un tanto ante Kuwait y Francia, y curiosamente ambos de penalti, pero sin aquel recurso que le encumbró a la fama del fútbol mundial y que ha sido replicado, con mejor y peor suerte, por muchos en estos últimos años.