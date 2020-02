Griezmann: "Hemos sufrido, pero viene bien sufrir"

Publicado 15/02/2020 18:16:53 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann reconoció que sufrieron mucho para ganar al Getafe (2-1), pero aseguró que "viene bien sufrir" de cara al futuro, además de explicar que cada vez se entiende "mejor" con Leo Messi, su asistente en el primer gol del partido celebrado este sábado en el Camp Nou.

"Sabemos que era un equipo difícil de jugar, presionan muy bien y si están arriba es por algo. Hemos intentado mantener la calma e intentar sacar el balón jugado, pero nos ha costado mucho. Hemos sufrido, pero viene bien sufrir", manifestó Griezmann en declaraciones a Movistar.

Preguntado por su entendimiento con Messi, el atacante francés aseguró que "sí", que cada vez se complementan "mejor". "Llevo siete meses aquí y todavía tenemos que aprender los movimientos de cada uno, pero irá a mejor -como siempre digo-. Estamos disfrutando de trabajar juntos e irá a mejor", incididó el francés.

En relación a la clara ocasión que falló en la segunda parte, Griezmann dijo que "falló con la derecha". "No podía fallar, quise reventarla pero me quedó en la pierna mala. Habrá que trabajar esa pierna", indicó Griezmann, que "no" vio la jugada del gol anulado al Getafe por falta de Nyom sobre Umtiti. "No tengo tele en el vestuario, ni en el campo".

Por último, el exjugador del Atlético de Madrid y la Real Sociedad comentó que es "feliz" en Barcelona y su familia "también", despejando cualquier duda sobre su futuro al final de temporada.