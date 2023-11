Grimaldo: "Xabi Alonso está sacando lo mejor de mí y es un entrenador increíble"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral Alejandro Grimaldo tiene claro que está viviendo "un grandísimo año" después de ser llamado por primera vez con la selección española para los duelos ante Chipre y Georgia y da mérito a su "increíble" entrenador en el Bayer Leverkusen alemán, un Xabi Alonso que está sacando "lo mejor" de él.

"Es un momento muy especial, un año increíble, que además con la llamada de la selección se convierte en un grandísimo año. Es un sueño para mí poder estar aquí", señaló Grimaldo en declaraciones a los medios oficiales de la selección.

El jugador fue internacional en las categorías inferiores, pero ha recibido su primera llamada con la Absoluta a los 28 años. "El fútbol te suele llevar por diferentes caminos, a mí me ha llevado por este, pero estoy muy contento con cómo me ha ido todo en los diferentes clubes y ahora toca seguir trabajando", comentó.

Y todo después de debutar con 15 años. "No creo que te genere más presión, pero a lo mejor sí que debuté muy joven y nada más debutar tuve una lesión grave. Creo que tiene sus puntos positivos y negativos, pero no pienso en eso, he disfrutado desde el primer día al fútbol y sigo disfrutando", añadió.

El valenciano está "muy feliz" en Alemania, donde está rayando a un gran nivel en su primera temporada en el Bayer Leverkusen tras haber brillado en el Benfica portugués. "Por suerte, ahora, gracias al Bayer Leverkusen, también he tenido la oportunidad de venir a la selección y es muy importante para mí", indicó.

"Me ha ayudado mucho porque al final es un entrenador increíble, que está sacando lo mejor de mí, y con la ayuda de él y del equipo y la mía porque trabajo mucho para estar al mejor nivel, he tenido la oportunidad de estar aquí en la selección y ahora toca disfrutar y aprovecharlo al máximo", recalcó Grimaldo sobre la figura de Xabi Alonso, su técnico en el Bayer.

El defensa se enteró en Qarabag, donde había jugado el jueves en Liga Europa, de su llamada por Luis de la Fuente. "Se retrasó un poco el vuelo y me dio tiempo a ver la convocatoria antes de despegar y vi que iba convocado pero no me dio tiempo a hablar con mi familia y mis amigos. Cuando llegué tenía el móvil lleno de mensajes, una locura", relata.

"Me acuerdo de mi novia y de mi hija, que tiene casi un año para hacer ahora y ahora voy a estar una 'semanita' sin ella, pero por una buena causa. Me acuerdo mucho de ellos y también de mis padres que siempre me han apoyado desde pequeño y me han seguido a todos lados, que no ha sido fácil", confesó Grimaldo.

Finalmente, sobre sus características, el lateral zurdo reconoce que le gusta "atacar, sobre todo", pero que también ha "mejorado mucho defensivamente". "Puedo jugar tanto en línea de cuatro como de cinco y me gusta estar por dentro si el entrenador lo necesita. Me adapto a diferentes roles y tengo un buen balón parado, que creo que es importante", sentenció.