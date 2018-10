Guardiola: "No es bueno compararnos con el Barça que dominó los últimos 10 años"

Publicado 06/03/2018 17:24:22 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 6 Mar. (Reuters/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha negado este martes que sea buena la comparación entre su equipo y el FC Barcelona que dirigió entre 2008 y 2012 para conquistar 14 títulos de 19 posibles, ya que ha añadido que para poder equipararse a los blaugranas tendrían que ganar y estar en lo más alto durante años.

"No. No es bueno compararnos con el Barça. Aquel equipo dominó los últimos 10 años y nosotros acabamos de ganar nuestro primer título", aseguró Guardiola en rueda de prensa en la previa del partido de la Liga de Campeones contra el Basilea.

El City de Guardiola ha ganado el título de la Copa de la Liga en la segunda campaña del de Santpedor en el Etihad Stadium, aunque tiene el título de la Premier League virtualmente en su poder, con 16 puntos de ventaja sobre el Manchester United y 18 sobre el Liverpool.

Además, están con pie y medio en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar por 0-4 al Basilea en el St. Jakob-Park, y pasarán ronda evitando un descalabro en casa. "Para poder compararnos con el Barça y esos equipos tienes que estar ahí durante muchos, muchos años. Sólo hemos ganado un título", advirtió el técnico catalán.

"Estamos muy cerca. No voy a decir que no vamos a ganar. Estamos casi en los cuartos de final de la 'Champions' y somos casi campeones de la Premier League, pero en fútbol no hay nada hecho hasta que está hecho", comentó sobre la posibilidad de ganar el título doméstico y la Liga de Campeones.