Guardiola: "No consideraré mi futuro en el City por estar o no en Premier"

LONDRES, 24 Nov. (PA Media/dpa/Europa Press) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, insiste en que su "futuro" en su actual club no dependerá de "estar o no" en Premier League, y que incluso es más probable que continúe en caso de un hipotético descenso si recibiese una sanción de la Federación Inglesa por no cumplir con el 'Fair Play' financiero.

"Esperaré y lo veré y después de que se haya dictado la sentencia vendremos aquí (a rueda de prensa) y lo explicaremos. Pero absolutamente no consideraré mi futuro si depende de estar aquí o no en Premier League. Hay más posibilidades de quedarme si estamos en la League One que si estuviéramos en la Liga de Campeones", afirmó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido que enfrentara al Manchester City y al Liverpool en el Etihad Stadium este sábado.

El técnico catalán insistió en que se está "cuestionando" al City como si ya lo "hubieran castigado" e insistió en que de momento son "inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad". "Sé que el pueblo lo quiere, lo sé, lo siento", añadió, insinuando que la opinión publica desea el descenso del City.

"Lo dije hace un mes, si hemos hecho algo mal seremos castigados, pero podemos defendernos. No estamos de acuerdo con lo que nos acusan y vamos a defendernos. Y después de que se resuelva todo, yo estaré aquí, como un portavoz de mi club. Así que hay que esperar", apuntó el técnico del City.

Por otro lado, Guardiola confirmó que Erling Haaland entrenó este viernes "con algunas molestias", aunque espera que "pueda participar" en el encuentro ante el Liverpool. "Sabré a las 18.00 quién tenemos disponible, y si Haaland lo está, siempre es el plan A", remarcó sobre la posibilidad de contar con el noruego.