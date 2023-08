Guardiola: "El Sevilla tiene un ADN que le hace diferente"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confesó una alegría inmensa por jugar la Supercopa de Europa, sobre todo porque llegan con la "liberación" de ganar la Liga de Campeones la pasada campaña, donde se medirán con un "Sevilla" con un "AND" especial.

"Para jugar esta final tienes que haber cosas extraordinarias, ganar la Liga de Campeones o la Liga Europa no es fácil. El Sevilla tiene un carácter especial, es algo en su AND que les hace un equipo diferente. Será un equipo peligroso", afirmó este martes en la rueda de prensa previa al encuentro con el equipo español.

Guardiola se mostró encantando de aspirar a la primera Supercopa europea del club inglés, en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo. "No os podéis imaginar lo contentos que estamos de jugar la Supercopa, porque ganamos la Champions. Quién sabe cuándo volveremos a jugar este torneo", apuntó.

Además, el técnico del City reconoció la importancia de lograr la ansiada Champions. "Es una liberación para el club. Siempre es difícil ganar. Fue una liberación pero no es suficiente, si no, no estaríamos en casa. Tenemos hambre como para competir y desafiarnos a nosotros mismos", apuntó.

Guardiola valoró además la opción de poder contar con el último en llegar, el defensa croata Josko Gvardiol. "Estamos contentos por su debut. Por desgracia no hemos pasado mucho tiempo juntos. Después del Newcastle tendremos ocho días. Está aquí y si está listo para jugar lo hará", afirmó, encantado también con la renovación de Rico Lewis y deseando que el meta Stefan Ortega no salga este verano.

"Le trajimos aquí y no le conocía, descendido de la Bundesliga. Después del primer entrenamiento dije 'qué portero tenemos'. No es fácil encontrar un portero, queremos que se quede, sería un problema si se va", zanjó.