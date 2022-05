Guardiola: "Ha sido una eliminación cruel"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó no haber podido acceder a la final de la 'Champions League' tras caer ante el Real Madrid (3-1) en la vuelta de las semifinales, disputadas este miércoles en el Santiago Bernabéu, y calificó la derrota como "cruel".

"Sí, ha sido una eliminación cruel. Estuvimos cerca de lograr el pase, pero al final no pudimos alcanzarlo", indicó el técnico catalán, que analizó la derrota en rueda de prensa.

"En la primera mitad no estuvimos lo suficientemente bien, pero es verdad que no sufrimos mucho. Después de marcar fuimos mejores, encontramos nuestro ritmo y los jugadores estuvieron cómodos", manifestó Guardiola, que prefirió centrarse en los suyos.

"No fue el caso de estar sufriendo su ataque 10-15 minutos y no poder sobrevivir. Al final ellos metieron muchos jugadores en el área y, con centros, hicieron dos goles. No sufrimos mucho pero no jugamos lo mejor posible. Eso es normal. Es una semifinal y los jugadores pueden sentir la presión. Tenemos que aceptarlo", añadió el de Santpedor.

"Cuando mejor tenemos el juego y estábamos mejor, lo teníamos todo controlado pero ellos metieron mucha gente arriba con Militao, Asensio, Rodrygo y han encontrado ya dos goles. Por mi experiencia en este campo sabía que no estaba hecho, por su historia y porque ya habíamos jugado aquí", recordó.

"Ha habido muchas interrupciones y nos costado entrar en el juego. Es un golpe duro, está claro, esto es normal. No hemos sabido dar continuidad a nuestro mejor juego después del gol y luego ha sido cuando ellos han encontrado esos dos goles", agregó.

Por último, Guardiola pidió tiempo para recuperar fuerzas y centrarse en el campeonato doméstico. "Ahora necesitamos tiempo para procesar eso y volver con nuestra gente a casa", finalizó el técnico 'citizen'.