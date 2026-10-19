Hancko: "Tenía que elevar más mi nivel con la llegada del 'Cuti'"

David Hancko en rueda de prensa en Liga de Campeones - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa eslovaco del Atlético de Madrid, David Hancko, admitió este lunes que están "trabajando mucho en el aspecto defensivo" porque es la mejor manera de hacer valer "el ataque potente" con el que cuentan, un mensaje que aplica también a nivel personal porque tenía claro que tenía que "elevar más" su nivel por la llegada de "un campeón del mundo" como el argentino Cristian Romero.

"La temporada pasada los resultados no fueron buenos y encajábamos goles que, normalmente, no deberíamos haber recibido. Creo que estamos trabajando mucho en el aspecto defensivo, no solo sobre el terreno de juego, sino también mediante el análisis de vídeos", expresó Hancko en rueda de prensa previa al duelo en la Liga de Campeones ante el Stuttgart alemán.

En este sentido, "por supuesto" considera importante el fichaje de Cristian Romero y tampoco olvida el rendimiento de Marc Pubill que empezó "desde el banquillo" la temporada pasada y "terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la plantilla".

"Me gusta mucho jugar junto a ellos. Y, con la llegada de Grimaldo, siento que el equipo al reforzar la defensa, también surge la competencia. Personalmente, antes de empezar la temporada, pensé: 'Bueno, llega el 'Cuti', así que tengo que elevar aún más mi nivel'. Es un campeón del mundo y yo quiero jugarlo todo; por eso, creo que esta situación nos obliga a todos a dar el máximo para ofrecer nuestro mejor rendimiento. Hasta ahora estamos trabajando muy bien juntos, así que estoy muy contento por ello", añadió.

El central apuntó que "el cuerpo técnico está haciendo mucho hincapié en los partidos fuera de casa". "Es en los encuentros a domicilio donde se nos escapó la liga, las competiciones y los títulos. No fue necesariamente contra los rivales más fuertes; por ejemplo, contra el Real Madrid logramos una victoria y sufrimos una derrota; perdimos puntos en otros partidos. El equipo atraviesa un gran momento y queremos mantener esta dinámica; ojalá sigamos obteniendo resultados positivos", afirmó.

"La temporada pasada nos quedó la sensación de que estuvimos muy cerca de lograr grandes cosas. Tanto en la Champions y la final de la Copa del Rey, como en la Liga, nos quedó la sensación de que no llegamos hasta el final y no pudimos concretar nuestros objetivos. Esa sensación sigue presente en nosotros; queremos mejorar y, ojalá, este año podamos alcanzar metas aún mayores que las del año pasado", subrayó el defensa del Atlético.

Para el zaguero, "sin duda es algo positivo" que están encadenando partidos sin encajar, aunque no olvida que "todavía hay situaciones en las que el rival, como el Espanyol, tuvo algunas ocasiones". "Existe esa convicción de no permitir goles y estamos trabajando muy duro en defensa, debemos mantener esa línea", remarcó Hancko.

"Nuestro objetivo, ya sea con cuatro o cinco jugadores atrás, es mantenernos sólidos en defensa. Sentimos que nuestro ataque es tan potente que vamos a marcar goles; por lo tanto, gran parte de nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos de no encajar ninguno", sentenció al respecto.

El eslovaco opinó que "todos" en el equipo creen que hicieron un buen partido ante el RCD Espanyol el pasado sábado. "Aunque íbamos 0-0, todos teníamos la sensación de que, tarde o temprano, marcaríamos y mantendríamos nuestra portería a cero, quizás eso sea algo distinto (a la temporada pasada)", indicó.

"Por supuesto, estamos trabajando desde hace un tiempo y para entenderlo todo hace falta pasar más tiempo juntos como equipo. Con el trabajo llegan los resultados, y estos nos dan la confianza necesaria para ganar estos partidos; creo que eso es lo más importante", añadió.