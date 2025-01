Hansi Flick: "Olmo es un jugador excelente, le echaremos de menos y nos afectará"

Sobre el Athletic, rival en 'semis' de la Supercopa: "Da gusto verles jugar"

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que deben esperar a ver si finalmente podrán contar en esta Supercopa de España y lo que queda de temporada con Dani Olmo y Pau Víctor, ahora mismo no inscritos, y reconoció que no contar con Olmo "afectará" al grupo y que le echarán de menos en caso de que no pueda ser reinscrito, mientras que cree que el Athletic Club, rival en las semifinales de la Supercopa, está en un buen momento y que "da gusto verles jugar".

"Esta situación no es fácil para nosotros, porque no tener a dos jugadores así es difícil. Los dos son muy importantes. Dani Olmo es un jugador excelente, claro que le echamos de menos. Pero, al final, tenemos que seguir y claro que nos afectará, pero también nos da la oportunidad de estar más juntos como equipo. Debemos demostrar que somos un equipo", señaló en rueda de prensa.

En cuanto a si afectará el 'caso Olmo' a futuros posibles fichajes, comentó que lo desconoce pero tiene claro que él ya sabía, cuando aceptó ocupar el banquillo 'culer', cómo estaba el club a nivel económico. "Lo que puedo decir es que cuando yo estaba en esta situación sabía lo que esta pasando e iba a firmar sí o sí. Tengo la seguridad de que conozco al club, sé cómo trabaja, sé lo grande que es y también su gente. Es algo fenomenal poder trabajar con gente así, es fácil para mí", apuntó.

Más dudas tiene sobre si podrá contar con Dani Olmo y Pau Víctor para lo que queda de temporada. "No sé qué va a pasar mañana. Vamos a esperar, nada más", alegó. Sí es más optimista con Lamine Yamal, que ya viene entrenando con el grupo y podría ser titular. "Ha entrenado 3-4 veces con nosotros, creo que está listo para empezar y puede que esté para jugar mañana, pero no lo sé. Creo que está listo", valoró.

Sin duda, contar con el extremo sería un punto a favor en un duelo que prevé complicado contra un Athletic Club en buena racha de resultados. "Creo que jugar contra el Athletic siempre es algo difícil. Es un equipo muy bueno, tienen buenos jugadores y una filosofía muy buena, da gusto verles jugar. Tienen jugadores muy rápidos y lo hacen muy bien. Creo que será un partido muy bueno", auguró.

Además, al serle comentado que Nico Williams es duda para la semifinal por no haber entrenado con el grupo en Yeda, aseguró que el Athletic es mucho más que un solo jugador, sea quien sea. "No lo sabía, muchas gracias por la información", bromeó. "Tienen un gran equipo y no esperamos que dependan de un jugador, son un equipo total", argumentó el técnico alemán del Barça.

Más allá del rival y de los jugadores que pueda a tener a su disposición, Flick nota que en este Barça "todos están listos". "Siento que están a punto, que tienen toda la fuerza para lograr todo y enfocarnos en este partido. No hablamos del resto. Tenemos que afrontar este partido y ganarlo. Si ganas títulos es algo muy importante, significa mucho para los entrenadores porque trabajamos muy duro. Estamos listos para hacer un partido muy bueno", aseguró.