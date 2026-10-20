Hansi Flick: "Tenemos que aprender de este partido y en octubre no se gana la Champions"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en el Parc des Princes de Paris en el partido de Champions - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha valorado la derrota sufrida este martes ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, asegurando que su equipo debe asumir los errores cometidos en el Parque de los Príncipes para seguir creciendo, al tiempo que ha recordado que el título europeo no se decide en estas fechas tempranas de la competición.

"Creo que ha sido solo un partido para ambos equipos. Hemos cometido demasiados errores en este partido, especialmente en la posesión de balón y en pérdidas de balón fáciles. Esto es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que mostrar al equipo. Pero también he visto muchas cosas buenas. Hoy habéis visto en qué áreas tenemos que mejorar, en qué tenemos que hacer las cosas mejor, y eso es lo que vamos a hacer", ha asegurado en rueda de prensa.

"Aprecio de verdad, muchísimo, lo que veo en cuanto a mentalidad y actitud que nos muestran. Hoy tampoco era fácil. También con el balón tuvimos que correr hacia atrás, pero intentando jugar como queremos jugar. Estuvo bien. Les presionamos muy alto y muchas cosas ahí también fueron fantásticas. Es una situación que no es perfecta de recuperación, pero como digo, no es una excusa. Es solo para que entendáis por qué tal vez no estamos en el nivel máximo", ha añadido.

En este sentido, cree que su equipo estuvo "a un buen nivel". "También para los aficionados creo que ha sido un partido fantástico. Tenemos que aprender de este partido y hoy en octubre no se ganan títulos. Los títulos, especialmente la Champions League, se ganan en junio. Este es el camino que queremos seguir, como queremos verlo y nada más", ha valorado el técnico alemán.

Flick ha rehusado calificar de forma negativa el rendimiento del grupo y ha analizado los aspectos tácticos y de efectividad que determinaron el resultado. "Hemos analizado este partido. He visto muchas cosas buenas y también cosas en las que tenemos potencial, y eso es lo que tenemos que ver. No soy negativo sobre esto, siempre pienso en positivo. Para nosotros hoy ha sido una gran experiencia, también para ver y analizar cosas que tenemos que hacer mejor. Y este es el camino. Ya veremos", ha manifestado.

"Tuvimos muchas ocasiones. En los partidos anteriores marcamos esos goles. Sé que para nosotros habría sido un momento perfecto, pero al final es así. Tenemos que jugar con más calma. Tenemos que jugar mejor en la posesión, tenemos que estar mejor conectados en las distancias entre nosotros y en la posición. Y, por supuesto, en algunos momentos tenemos que ser más claros con lo que queremos hacer: si tengo la oportunidad de finalizar, tengo que hacerlo. Con un 100% de concentración y convicción. Eso es lo que vi hoy en el PSG y nosotros tenemos que hacer que eso suceda", ha argumentado.

Flick ha dedicado palabras de reconocimiento al guardameta Joan Garcia y se ha mostrado especialmente impresionado por la irrupción del joven Xavi Espart en el lateral derecho. "Joan ha hecho paradas fantásticas. Es genial tenerlo en esa posición. Sobre Xavi Espart, me sorprendieron muchas cosas de él. La primera vez que se incorporó a nosotros la temporada pasada me sorprendió su nivel. Después de jugar en Europa con la sub-19 de España, creo que solo tuvo una semana o algo así de vacaciones y llegó directamente con nosotros. Y desde ahí ha jugado al nivel más alto. Es increíble. Parece que llevara tres o cuatro temporadas en este equipo", ha celebrado.

Finalmente ha justificado las rotaciones en el once, como la suplencia de Rodri pensando en el Clásico del domingo, y ha mostrado su preocupación por el estado físico de la plantilla. "Fue como dijimos, teníamos que hacer cambios. Rodri jugó muchos minutos con la selección nacional y también los últimos partidos con nosotros tras el parón internacional, muchos partidos. Así que lo hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esta decisión. Marc Bernal empezó de inicio y creo que estuvo bien, fue bueno para nosotros y para él. Jugamos un partido fantástico también en la primera parte", ha concluido.