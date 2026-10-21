Luis Enrique: "Tengo el mejor equipo del mundo"

Luis Enrique Martínez durante el PSG-Barça de la Champions - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este martes que para él "no hay ningún jugador mejor" que los que forman parte de su plantilla tras la victoria por 4-2 frente al FC Barcelona en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un triunfo en el que ha ensalzado el trabajo colectivo y el nivel de sus futbolistas tras completar una primera parte "sensacional" y resistir los momentos de dificultad ante el conjunto azulgrana.

"Tengo el mejor equipo del mundo. Es lo que pienso, es lo que tengo y es lo que pretendo transmitir a mis jugadores. Para mí y para los aficionados del Paris Saint-Germain son los mejores. Para mí no hay ningún jugador mejor que ellos. Es todo. Cada uno puede pensar de manera diferente, no me interesa. Lo importante es tener confianza en los jugadores", ha afirmado el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior al choque disputado en el Parque de los Príncipes.

El asturiano ha elogiado la actuación individual de Lucas Hernández, autor del primer tanto de los parisinos. "Pudimos jugar con Lucas Hernández. Con su experiencia y disfrutando del partido, ha marcado un gol increíble. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo ha hecho todo bien y se merece marcar otro gol porque es un jugador importante para el equipo, con su energía y su capacidad de ser feliz y positivo. Estoy especialmente feliz por él y se lo merece", ha manifestado.

Al ser cuestionado sobre si el equipo se encuentra en progresión tras repetir una actuación contundente similar a la lograda ante el Manchester City, el entrenador del PSG ha valorado la identidad de los suyos. "Lo que puedo decir, lo que me interesa, es ver cómo el equipo es capaz de jugar una primera parte sensacional. A nivel defensivo, recuperamos muchos balones con la presión alta y hemos creado ocasiones para marcar más goles. Luego tenemos la capacidad de superar momentos difíciles en la segunda parte", ha recalcado.

En este sentido, ha analizado el tramo en el que el Barça acortó distancias. "Fueron 15 minutos, pero dominamos el partido. Estuvimos bien en defensa en bloque bajo, pero somos un equipo que se adapta a lo que pasa en el terreno de juego. Después, empezamos a contraatacar y marcamos goles. Creo que demuestra qué tipo de equipo somos y nuestra capacidad de adaptarnos todo el tiempo. Demuestra qué tipo de equipo somos y está claro que es el nivel más alto al que cualquiera se puede enfrentar", ha aseverado.

Asimismo, Luis Enrique ha destacado la exigencia de medirse al planteamiento de Hansi Flick y a la calidad individual del rival. "Lo que he podido ver es la dificultad de presionar a un equipo de este nivel, cuando todo el mundo se precipita a jugar como Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Fermín, Gavi o Araújo. Es increíble la calidad individual y colectiva de este equipo. Es increíble", ha destacado.

Por otro lado, la nota negativa del encuentro han sido los problemas físicos acumulados durante los 90 minutos. "Los tres primeros están lesionados. Eso es lo peor del partido de hoy. Tenemos que esperar a mañana para saber exactamente qué tendrán. Los tres son muy importantes. Es la peor noticia", ha lamentado.

Pese a haber superado a rivales de la talla del Manchester City y del FC Barcelona, el técnico español ha rechazado asumir la etiqueta de máximo candidato a ganar la competición continental. "No me importa. Porque no quiero que nadie me ponga como favorito en el Paris Saint-Germain. Lo puedo aceptar, pero este partido no es decisivo. Lo menos decisivo será en abril, exactamente. Será el momento más importante de esta campaña", ha advertido.

"Lo que buscamos es seguir luchando y ganar cada partido con todo el equipo para dar el mejor rendimiento posible. El resto no es importante. Nuestro equipo tiene una identidad que se puede ver todo el tiempo. Ganemos o perdamos el partido, la mentalidad y la actitud son esas. Esa es nuestra característica, nuestro ADN", ha proseguido sobre la mentalidad del grupo.

En relación a la capacidad de reacción del PSG ante las bajas y tras encajar el segundo tanto azulgrana, el asturiano ha alabado el trabajo defensivo ante un rival muy goleador. "Sabemos la capacidad de los jugadores. El rival ha jugado como un equipo que tenía un promedio de cuatro goles por partido. Hoy, a pesar de todo lo que hicimos, solo han marcado dos goles. Muestra que hicimos nuestro trabajo muy bien. Marcamos los cuatro goles que nos dieron la oportunidad de ganar tres puntos", ha explicado.

"Pudimos aprovechar nuestras situaciones individuales y colectivas, lo que claramente marcó nuestra victoria. Y Warren, no olvidemos a Warren, ni a Senny Mayulu. Defendimos muy bien, especialmente en la primera parte. En la segunda parte, cuando tuvimos problemas, defendimos. Defendieron los jugadores de ataque, los centrocampistas y los defensas. Defendimos ante jugadores como Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín o Raphinha", ha repasado.

Por último ha ensalzado el liderazgo compartido y la madurez mostrada por sus futbolistas sin caer en el pánico en las fases críticas. "He hablado con muchos de ellos hoy y han estado excelentes. Si miras los partidos, lo que he visto hoy de los atacantes, la forma en que defendieron con el balón y por detrás, es excelente. Todos, incluidos los atacantes, marcaron goles. Cuando marcan goles representa que ganamos el partido. Tuvimos que trabajar defensivamente y hoy lo hicimos muy bien", ha concluido.