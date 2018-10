Higuaín: "No se pudo ganar, no por exceso de confianza, sino por las buenas ocasiones del rival"

Actualizado 25/11/2007 16:52:06 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Gonzalo Higuaín, que disputó los últimos quince minutos del encuentro, que empató ayer el equipo blanco con el Murcia (1-1), negó que se escapara el triunfo "por un exceso de confianza", sino que achacó las tablas finales a "las buenas ocasiones del rival".

"La sensación es que queríamos ganar, aunque no pudimos mantener un resultado favorable, pero no se perdió y seguimos luchando por mantener el liderato una semana más", explicó el argentino que abogó por "hacer como siempre la lectura positiva de las cosas".

A pesar de todo, el ex de River Plate lamentó el traspié pues "ahora se depende del Villarreal para mantener la primera posición". "Ojalá su resultado nos sea beneficioso y así podamos seguir líderes", deseó.

Y es que para el 'Pipita' Higuaín "no hubo exceso de confianza" sobre el césped de La Condomina. "Lo que pasó es que el rival nos empató porque creó buenas ocasiones, lo importante era ganar y no se pudo, pero seguimos fuertes y luchando", avisó a sus próximos rivales.

Preguntado por la permisividad de los árbitros con los rivales del equipo madridista, Higuaín no quiso abrir la 'caja de los truenos': "De los árbitros no opino, sólo me importa mi vestuario. Pueden estar más o menos acertados, pero no es mi trabajo hablar de ellos".

Además, el sudamericano no quiso pronunciarse sobre un mayor número de minutos disputados después de la salida de jugadores durante la pasada semana para cubrir los compromisos internacionales. "Eso es decisión del técnico, nosotros, unos y otros, trabajamos día a día para lograr un puesto en el once, yo respeto las decisiones del míster", se justificó.

Finalmente, sobre la expulsión de Guti, el joven madridista afirmó que el '14' blanco "no tiene que pedir perdón , todos sabemos la clase de jugador que es Guti, y son cosas del partido, hay que entenderlo, ojalá no pase de nuevo", concluyó Higuaín.