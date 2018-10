Schuster lamenta que el equipo se "olvidó de buscar el segundo gol"

Actualizado 25/11/2007 10:07:36 CET

MURCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Bernd Schuster, lamentó que su equipo se "olvidara de buscar el segundo gol" al tiempo que restó importancia a la acción de Guti, asegurando que el centrocampista "se ha portado muy bien hasta ahora".

"No hemos jugado nuestro mejor partido, aunque en la primera parte tuvimos la iniciativa, pero en la segunda no hemos encontrado el ritmo. Después no hemos estado bien de marcaje y les hemos dado el empate y también antes de entonces, en la la primera parte, por tanta superioridad, nos hemos olvidado de buscar el segundo gol", destacó el alemán.

El técnico no quiso "buscar excusas" al posible cansancio por los compromisos internacionales y aseguró que el resultado era "correcto para los dos equipos" porque también el Murcia buscó el empate.

Además, tras asegurar que no había "visto" la acción de Guti, sí se mostró "sorprendido" de lo sucedido porque era una falta a favor, pero no quiso dar demasiada trascendencia a lo ocurrido. "Es la primera vez en estas 13 jornadas, no creo que sea un tema especial. Guti se ha portado muy bien hasta ahora, no hemos tenido problemas, me sorprendió la actitud, qué le vamos a hacer, pero no era un tema muy preocupante hasta ahora".

Y tampoco lo será, todavía: "Pero por una no va a ser preocupante, ya pensaremos cosas con la segunda o tercera. Es una cosa que no vamos a ampliar demasiado".

Por otra parte, aseguró que tampoco le quita el sueño en estos momentos que el Villarreal les pueda arrebatar mañana el liderato. "¿Por qué tiene que ser preocupante? y a las alturas que estamos, el último día, sí sería importante", expresó.

Finalmente, dejó como un rumor el posible interés de la selección inglesa en sus servicios. "Todos los días sale algún tema y no le doy crédito", sentenció.