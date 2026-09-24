El Ingolstadt destituye a Sabrina Wittman, la primera mujer al frente de un equipo masculino en Alemania

Archivo - Sabrina Wittmann celebra un gol del FC Ingolstadt - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 24 (dpa/EP)

El Ingolstadt, de la tercera división del fútbol alemán, anunció este jueves la destitución de su entrenadora Sabrina Wittmann tras el decepcionante inicio de temporada, poniendo fin al histórico paso de la primera mujer al frente de un equipo masculino en las ligas profesionales de Alemania.

Wittmann, de 35 años, asumió el cargo en mayo de 2024, y dos años después abrió el camino a otras como Marie-Louise Eta, que dirigió de forma interina al Union Berlín en la Bundesliga masculina al final de la pasada temporada 2025-2026.

"Me habría gustado mucho continuar y seguir este camino con un equipo lleno de personajes extraordinarios", declaró Wittmann en un comunicado del club. "Lamentablemente, la confianza ya no está y el club ha optado por otra solución", añadió.

El Ingolstadt, que había prorrogado el contrato de Wittmann el pasado mes de marzo, ocupa el decimotercer puesto de la tabla tras siete jornadas y perdió tres de sus últimos cuatro partidos de liga, lo que ha motivado que prescinda de los servicios de su joven técnico.

El director deportivo del club bávaro, Harald Gärtner, explicó que una "revisión exhaustiva de la evolución durante varias temporadas y de los resultados obtenidos hasta ahora en esta campaña" les llevó a esta decisión. "A nivel humano y personal, esta decisión ha sido muy difícil para nosotros", añadió el directivo.