Iñigo Martínez: "Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central español del FC Barcelona Iñigo Martínez espera "ganar algún título este año" porque están demostrando estar "muy bien", aunque es consciente de la dificultad de competir contra el Real Madrid porque si te relajas "lo pagas", y no esconde que está en uno "de los mejores momentos" de su carrera deportiva gracias sobre todo porque siente "la confianza" de sus compañeros y del técnico Hansi Flick.

"Este año esperamos ganar algún título. Estamos demostrando que estamos muy bien y se está viendo que contra cualquier rival sabemos competir. Pero sabemos de la dificultad, porque contra el Real Madrid, a la mínima que te relajas, lo pagas", comenta Íñigo Martínez en una entrevista para 'El Club del Deportista'.

El defensa confiesa que la pasada temporada no fue "nada sencilla" pero que este año está "disfrutando a tope". "Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, y cuando uno siente la confianza del míster y de tus compañeros todo fluye mejor", apunta.

El ondaotarra destaca la importancia de Hansi Flick, al que considera "un gran entrenador". "Desde que llegó nos intentó ayudar en todo lo que podía. Confía mucho en nosotros y nosotros también en él. Se nota que disfrutamos, que nos soltamos en el terreno de juego y ahí están los resultados", señala.

El exjugador del Athletic se muestra "contento" por su primer gol con el FC Barcelona que además fue el primero también en la Liga de Campeones y habla de su papel de referente para muchos de los canteranos del Barça a los que trata de ayudar para que sigan creciendo. "Intentamos aportar y ayudar en todo lo posible a la gente joven que sube, que se sientan cómodos y están demostrando nivel de sobra para jugar en el Barcelona", advierte.

"Todos sabemos el potencial que tiene, hay que ir poco a poco con él. Hay que ayudarle porque en el mundo del fútbol es fácil desviarte del camino. Es un chico con la cabeza bien amoblada, sabe lo que quiere, así que confianza plena con él, y bueno, esperemos que siga a este nivel", elogia Martínez del joven extremo Lamine Yamal.

El vizcaíno valora también la grave lesión de rodilla que sufrió Marc André Ter Stegen en el partido de Liga ante el Villarreal y que supone "una gran baja". "Todos sabemos lo que aporta Marc, pero Iñaki (Peña) que lo está haciendo muy bien", admite.

El central azulgrana explica que su forma de celebrar los goles empezó de una forma "tonta", pero cree que "quedaba guay". "Me atreví a hacerlo en alguna que otra camiseta. De hecho, ya me lo han pedido unos cuantos amigos", reconoce..

Por último, Iñigo Martínez habla de su lado más personal. "Soy bastante familiar, me gusta ir al parque con las niñas. También tengo ratos donde me apetece estar solo y me gusta montarme en mi barquito y despejar la mente en el mar, que es un sitio donde me siento libre"m sentencia.