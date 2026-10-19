Íñigo Pérez: "Ni Liverpool ni Villarreal van a intentar esconder sus identidades, habrá pocas sorpresas"

Iñigo Pérez durante un partido del Villarreal CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, recalcó que para el club castellonense "es un motivo de orgullo" volver a medirse este martes en la Liga de Campeones con un rival como el Liverpool FC inglés, que entrena su amigo Andoni Iraola y con el que augura "pocas sorpresas" en los respectivos planteamientos y que ninguno de los dos "va a esconder".

"Al margen de toda la emotividad personal que desprende el encuentro con Andoni, creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista de que es un motivo de orgullo para el club volver a repetir contra este equipo en este estadio y en Champions. Creo que es la manera de enfocarlo, sin miedo, con valentía", expresó este lunes Íñigo Pérez en rueda de prensa.

De su reencuentro con Andoni Iraola, del que fue asistente durante varios años, recordó que ambos son "bastante parecidos" en lo personal. "Hemos crecido en una zona del país que se caracteriza por ser bastante introvertidos. Llevo desde que salió el sorteo sin hablar con él y nos nos saludaremos tímidamente. Después del partido, seguramente el que no esté muy contento, igual huya", señaló con una sonrisa.

"Es nuestra forma de ser. Hemos hablado hasta el sorteo muchas veces y tenemos una relación fantástica, pero creo que ambos sabemos cuál es el camino correcto de enfocar este partido", añadió el técnico navarro, que no esconde que Iraola le "conoce mucho", pero que él "también" al de Usurbil.

El técnico del Villarreal CF no olvida que en la actualidad los entrenadores tienen "toda la información y todos los datos posibles" y que por ello no cree que "haya mucha sorpresa". "Creo que en este tipo de escenarios, como Dortmund que quizás sea el más similar en cuanto a la atmósfera y la forma de jugar del rival, hay que aceptar que ellos van a salir a por nosotros, que no van a parar de presionar y que puede ser desde el minuto uno hasta el final", advirtió.

"Hay que aceptar las virtudes del rival, sabiendo que tú tienes que encontrar las tuyas y vencer, pero creo que el primer paso es aceptar que habrá rugidos, que se pondrán a correr, que te generarán ocasiones y a partir de ahí eso generar un poco de tranquilidad dentro de todo este caos", añadió al respecto.

Con todo, su equipo no variará mucho su filosofía pese al conocimiento que pueda tener el rival. "Es que si cambias el paso, quizá tú mismo te tropieces. Creo que está en una mezcla de ambas, pero repito que mañana habrá pocas sorpresas en cuanto a lo que pueda proponerle y él a mí. Las identidades de cada uno están sobre la mesa, ningún entrenador va a intentar esconderlas y con ellas tendremos que intentar ganar", apuntó.

Finalmente, Pérez espera que puedan tener el acierto ofensivo que les está faltando a pesar de generar mucho. "Intentaremos con ilusión volver a generar esa expectativa de gol y ojalá tener acierto. Creo que para tener una expectativa de gol alta lo importante es lo previo y en eso nos tenemos que centrar", sentenció.