Rodri renueva con el City hasta 2027

"Cuando empiezas a ganar grandes títulos no quieres parar"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista internacional español Rodri seguirá en el Manchester City las próximas cinco temporadas tras firmar su renovación hasta 2027 con un club 'citizen' al que llegó en 2019 procedente del Atlético de Madrid.

"Rodrigo amplía su contrato con el City tres temporadas y permanecerá en Manchester hasta junio de 2027. El centrocampista español, de 26 años, llegó al City en el verano de 2019 y desde entonces suma 151 partidos en tres temporadas en el Etihad", anunció el club inglés.

Internacional por España en 33 ocasiones, Rodri se muestra convencido de que el City es el lugar ideal para seguir creciendo como futbolista. "Firmar por el City en 2019 es la mejor decisión que he tomado en mi carrera", se sinceró.

"Lo he amado desde el primer segundo. Los seguidores siempre han estado increíbles conmigo, siento el apoyo total del club y el entrenador me aprieta cada día. He mejorado muchísimo como jugador y quiero darles las gracias a Pep y a todo el staff técnico por su ayuda", le dedicó a su entrenador, Pep Guardiola.

En este sentido, Rodri aseguró que el de Santpedor y su 'staff' están "completamente entregados" en ayudarle a convertirse en el "mejor jugador" que puede ser. "Aprecio mucho su duro trabajo", reconoció.

"Hemos tenido éxito desde que llegué, lo que me hace sentir muy orgulloso. Pero, para ser sinceros, este éxito me ha hecho querer más. Cuando empiezas a ganar grandes títulos no quieres parar", se sinceró el centrocampista, que cree que el City le ofrece "las mejores opciones" de ampliar su palmarés.

Por su parte, el director de fútbol 'citizen', Txiki Begiristain, aseguró que Rodri ha estado "excepcional" desde su llegada. "Estoy muy contento de poder haber llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato", valoró.

"Es el perfecto ejemplo de lo que un futbolista profesional tiene que ser: su actitud es fantástica, vive de la manera correcta, se cuida y entrena duro cada día. Es un sueño para un entrenador y sé que a Pep le encanta trabajar con él", argumentó.

"Ha mejorado mucho desde que llegó. Para mí, Rodrigo es ahora uno de los mejores del mundo en su posición. Todos en el Manchester City le queremos desear a Rodri lo mejor durante su estancia en el club", manifestó Begiristain.