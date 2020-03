Iraola: "La jugada del penalti es clave, ellos han sido prácticos"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Mirandés, Andoni Iraola, reconoció la superioridad de la Real Sociedad este miércoles en el planteamiento vasco que sacó un 0-1 de Anduva y el pase a la final de la Copa del Rey, que no vieron tan lejos y que tuvo un momento clave con el gol visitante antes del descanso.

"No nos han dado opción de robar en su campo, jugaban directo a Merino y al final nos metían lejos de portería de la Real. No estaban pasando demasiadas cosas, la jugada del penalti es clave, de irte 0-0 al descanso y ellos con algo de miedo, y ese gol les ha dado la tranquilidad para no sentirse amenazados", dijo en rueda de prensa.

El técnico local, que explicó no ser de "discursos" al equipo después de un partido sino antes, apuntó que la Real supo jugar de una manera práctica, tras el 2-1 en el ida. "El resultado ha demostrado que han sido prácticos, tienen jugadores para jugar a lo que han jugado. Con Merino y Willian Jose muy ganadores en juego aéreo, eso les quita mucho ritmo al partido", afirmó.

"No nos deja opción de transitar, no hay pérdidas. En ese juego de balones directos y segunda jugada han sido mejores. Con un físico que nosotros no tenemos", añadió un Iraola que no pudo disfrutar de la mejor versión de un Mirandés en Segunda y que eliminó a tres Primeras en su camino a otras semifinales de Copa como la de 2012.

El técnico reconoció que vieron cerca la final pero que pueden decir que han "disfrutado" de la copa. "La hemos disfrutado desde el primer día hasta el último. Nos ha permitido vivir noches muy bonitas, que a nadie se le van a olvidar. Hoy hemos estado cerca y quieres pasar a la final, no lo veíamos tan lejos, si llegamos a marcar incluso el 1-1 en el 80' les podíamos asustar", finalizó.