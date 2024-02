Javier Aguirre: "Llegamos en buen momento anímico, físico y futbolístico"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, aseguró este lunes que su equipo llega "en buen momento anímico, físico y futbolístico" a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, un duelo para el que están "tranquilos", pero "preparados".

"El equipo está tranquilo, no sé si mucho que perder o no perder, pero estamos muy tranquilos, porque sabemos que no éramos favoritos desde el inicio de la Copa, que hay otros seis o siete favoritos, no estábamos en las quinielas iniciales", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante los vascos este martes (21.30) en el Reale Arena.

Al no partir como favoritos ante el campeón de la edición de 2020, Aguirre explicó que "no" necesita "preparar nada especial" para motivar al equipo. "Soy muy perceptivo y me gusta olerlos mucho, cómo están, cómo los veo. Si hoy hubiera visto tensión y roces y gritos, actuaría, pero los veo tan tranquilos, tan relajados que yo también lo estoy", destacó.

"No nos fijamos desde el principio el objetivo de llegar hasta la semifinal o final, fuimos dándole importancia a cada rival y fuimos poniendo los jugadores que creímos y el sistema que creímos para superar esa fase y me dio mucho gusto por fin jugar en casa. Es importante para mí, para los jugadores y para la institución", agregó sobre sus opciones de meterse en la final por el título 21 años después --campeón en 2003--.

El equipo bermellón llega a este encuentro tras empatar a uno con el Deportivo Alavés en Mendizorroza, encuentro en el que pudieron "dosificar las cargas" de cara a la Copa. "Está todo dicho, todo hablado, todo visto. Estamos preparados para el partido, incluso si se jugara hoy, estamos con mucha ilusión. No sé si la Real está más acostumbrada. Llegamos en buen momento, anímico, físico y futbolístico", defendió el mexicano.

"No tengo redes sociales, no sé qué se dice por ahí, pero sí veo el cariño de la gente, lo noto, fíjate, ayer que fui a hacer la compra y comprando la lechuga y los pepinos me decían 'míster, que le vaya bien'. Se ve que están ilusionados y lo menos que podemos hacer es que se sientan orgullosos de nuestro trabajo", añadió sobre lo que supondría para la ciudad avanzar a la final del 6 de abril en La Cartuja.

Para ello deberán imponerse a la Real Sociedad en su casa, después de empatar a cero en el Mallorca Son Moix, en el que será el tercer duelo ante los vascos en las últimas tres semanas. "Esos partidos sirven de mucho, nos hemos enfrentado y no hemos podido con ellos. Ellos más o menos tendrán una idea de nosotros", dijo el mexicano, que espera que la Real domine "con la pelota, con incursiones por los costados, con muchos centros".

"A ver si somos capaces de estar mejor con la pelota, siempre defendiendo, esperando a ver si somos capaces de hacer un ataque organizado, un ataque construido, que no nos queme la pelota, tener la personalidad para hacer daño con la pelota y no solamente a los espacios y al contraataque", comentó sobre su receta para vencer.

En concreto, Aguirre reconoció que del partido de la ida se fueron "con el saborcillo ahí de que por poco" perdieron, aunque con "la conciencia tranquila". "Eso me gustaría que pasara mañana, que el equipo, sea en penaltis o como sea, llegue al vestuario con la cabeza alta y la conciencia tranquila. Y si encima llegas con el pasaporte a la final, pues mejor aún. Tenemos que darle a la afición el orgullo de decir 'este es mi equipo y estoy orgulloso de esos rojos'", deseó.

Respecto a su rival, resaltó su capacidad para mezclar "muy bien la cantera con los fichajes", una fórmula con la que "han acertado de pleno". "Imanol Alguacil es lo mejor que le ha pasado a la Real, lo que genera, lo que transmite, el aficionado que lleva dentro, el amor a esos colores, es fantástico. Para mí es un referente, un ejemplo, Imanol lo ha hecho de maravilla y espero ganar, a ver si de una vez por todas se nos da", elogió.

Finalmente, comparó este Mallorca con el CA Osasuna que fue subcampeón copero en 2005 con el mexicano en el banquillo, cuando tampoco eran "favoritos". "Por muchas razones, hay símiles, por supuesto. Es el mismo momento, el equipo, el ambiente exterior, todo es muy parecido", zanjó.