Javier Aguirre: "Tengo sensación de crueldad, fue una magnífica Copa que no acabó bien"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, confesó que se marcha de la final de la Copa del Rey con "sensación de crueldad" ya que el torneo realizado por su equipo ha sido "magnífico" aunque "no acabó bien", con derrota ante el Athletico Club en los penaltis, orgulloso de su equipo pese a "morir en la orilla".

"Tengo la misma sensación de crueldad, que es la de todo el mallorquinismo. Fue una magnifica Copa del Rey que no acabó bien. Estoy orgulloso pero hemos nadado mucho para morir en la orilla", comentó tras perder la final en La Cartuja de Sevilla.

Aguirre explicó que les dijo a sus jugadores que "hay que tener la cabeza alta", porque más que un equipo son "una familia" y dieron todo lo que tenían. "Jugar así nos permite estar en Primera División y competir con cualquiera. No hay nada que reprochar", apuntó.

"Hoy dejaré que los jugadores lloren en el regazo de la familia y el compañero para que asimilen una derrota que duele. Pero ante el Madrid, en el próximo partido de Liga, espero que estemos a la altura de las circunstancias", añadió sobre la dureza de la derrota.

En cuanto a la elección de los lanzadores en la tanda de penaltis, el preparador mexicano confirmó que valoraron tanto "los tiran, el estado de ánimo y físico" y que además consultó a sus compañeros. "Pese a ello, yo soy el que los designo, por lo que soy el máximo responsable de la derrota", señaló.

A nivel personal, Aguirre explicó que sufre más que por él por su "familia". "Verlos desde el campo lo que sufrieron... Mañana me pondré a pensar en el Madrid porque hay que darle vuelta lo antes posible a la situación. No sé lo que me queda en el fútbol profesional, pero voy a disfrutarlo", comentó.

Con respecto al estado físico en el que sus jugadores acabaron la final, el mexicano afirmó que tiene "24 jugadores y todos están muy enchufados". "No se nota la ausencia de nadie porque todos tenemos un nivel parecido. Lamento las bajas, pero tenemos manera de solventarlas", añadió.

Por último, quiso hacer énfasis en lo extraordinario que es para el Mallorca estar en partidos así. "La final no está en nuestro proyecto. La competición se fue dando así y estuvimos en una final en la que normalmente están los grandes del fútbol español. Demostramos que podemos competir con un equipo superior", concluyó.