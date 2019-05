Javier Gómez destaca "la voluntad de los clubes de cumplir" con el control económico de LaLiga

Publicado 09/05/2019 14:26:51 CET

El director general de LaLiga, Javier Gómez, alabó este jueves el control económico del organismo, que tratan de modificar cada año para prevenir "lagunas y situaciones nuevas", y subrayó principalmente como aspecto más destacado "la voluntad de los clubes de cumplirlo" y que casi todos ellos puedan tener "ratios parecidos a los del Real Madrid y FC Barcelona".

El director general de la patronal presentó este jueves el informe económico de LaLiga de la temporada 2017/18 y elogió la labor realizada en temas de deuda ordinaria, aludiendo a la reducción de casi 600 millones de euros en poco más de seis años.

"En enero de 2013 era de 650-700 millones; en diciembre de 2018 fue de 83, mientras que en junio de este año solo alcanza 71 millones. Todo gracias al control económico y a la voluntad de cumplir ese control económico por parte de los clubes. Eso es lo más destacado, más que la parte técnica", afirmó.

Aún así, y a pesar de seguir creciendo en ingresos un 20,6 por ciento, muy cerca de los 4.500 millones, "la deuda financiera neta del fútbol español es de 878 millones de euros, y "todos los clubes tienen beneficios salvo el Valencia".

"Hace tres años el máximo accionista hizo una ampliación de 100 millones de euros, además de la compra del club, lo que le permite tener un límite de plantilla superior y puede gastar ese dinero en plantilla", analizó el directivo sobre las finanzas del equipo 'che', del que es dueño Peter Lim.

Así, confirmó que el Valencia lleva "varias temporadas en pérdidas", pero que no está fuera de los 30 millones de límite que marca LaLiga. "Esos 30 millones son en tres temporadas y es el máximo. Un club puede estar en pérdidas en varias temporadas, con diferentes casos. Puede ser que este autorizado, puede tener en tres temporadas hasta 30 millones en pérdidas, pero siempre que haya puesto dinero el accionista", agregó.

En este punto, comparó al situación valencianista con la del PSG francés, al que siempre se acusa de incumplir el 'fair-play' financiero. "El PSG no es que sean 30 millones, porque los pierde, pero tienen un patrocinio, por ejemplo de 200 millones de euros, y se incluye en una aportación del accionista, que excede los 30 millones por ley, por lo que te estás saltando la ley, enmascarando en aportaciones del accionista los ingresos de patrocinio", advirtió Gómez.

El directivo recalcó que a partir de este control "los clubes han mejorado mucho los ratios, que ahora son muy parecidos a los del Real Madrid y Barcelona". En el 92 y 96, también hubo 'boom' de televisión y dio lugar a incumplimientos de pagos. Ahora ha habido 'boom', pero con control económico, que ha impedido que pase lo que ha ocurrido en años anteriores", reveló.

"EL CONTROL NO SOLO NO HA FALLADO CON EL REUS SINO QUE HA ESTADO ENCIMA"

En el caso del Reus, expulsado de la competición, insistió en que el control económico "no solo no ha fallado sino que ha cumplido con su objetivo de estar encima". "Se ha dado para que todo el mundo compita igualmente. Son circunstancias extremas que se pueden dar, pero cada año hacemos modificaciones del control porque tiene algunas lagunas y aparecen situaciones nuevas que no teníamos previstas", expuso.

"No podemos decir que se hagan cosas con el dinero del club, porque los poderes los tienen los propietarios y no somos administradores. Cuando te avisan y asumes un riesgo y te sale mal, luego viene un juez y ve que tú sí sabías lo que tenías que gastar. Avisamos a los clubes y estamos encima", confirmó respecto a la situación del equipo catalán.

Además, el director general desarrolló que los clubes se dividen en varios grupos atendiendo a su economía y en función de dos ratios, "comparando patrimonio neto y cifra de negocios y otro pasivo con vencimiento inferior con la cifra de negocio, dependiendo también si estas en Primera o Segunda División", para luego aplicar las normas económicas correspondientes a cada grupo.

"Las normas dicen que los ingresos se dividen en cuatro años y eso es lo que puede gastar de más. Para los equipos que no son 'top', el 65 por ciento se divide entre cuatro y el otro 35 refuerza el balance. En clubes que están más rezagados, el 50 por ciento se divide entre cuatro y el resto refuerza el balance. En Segunda es igual, pero dividiendo por dos años, por la media de duración de contratos de jugadores", manifestó Gómez.

Por último, el director general no quiso "especular" sobre el posible cambio en los horarios, el 'naming' y la marca del balón con el nuevo Convenio de Coordinación. "Todo lo que sea cambiar la situación, depende de como se cambien, no sería buen especular sobre eso", se limitó a comentar.

"Para cualquier cambio en las ligas europeas se tiene que contar con todo el mundo, pero depende de la magnitud de los cambios", finalizó respecto a los rumores sobre los nuevos formatos que perfilan para el futuro la UEFA y la ECA.