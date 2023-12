Javier Tebas: "El fútbol no quería la Superliga de abril 2021 y tampoco la mentirosa de diciembre 2023"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cargó contra las "mentiras" que viene vertiendo la Superliga en su intento de "ocultar" que "no es una competición abierta y que perjudica a las ligas nacionales", al tiempo que insistió en que el "fútbol no quiere tampoco la Superliga mentirosa" de diciembre 2023.

"Ya mencioné ayer que en estos días la Superliga está generando noticias falsas. Algún medio de comunicación afirmaba que el Estrella Roja era uno de los clubes contactados. Este ya lo ha desmentido", escribió Tebas en su cuenta de la red social X.

El presidente de la patronal acompañó su mensaje con el comunicado del cuadro serbio, mientras siguió recordando que la Superliga quiso montarse "en secreto" en 2021 y, ahora, "sobre mentiras". "Es importante destacar que en 2021, la primera Superliga se preparó en secreto y, ahora, la 'nueva' Superliga de diciembre de 2023 se está construyendo sobre mentiras", añadió.

"No han contactado realmente a ningún club, no es una competición abierta, ni democrática, además perjudica a las ligas nacionales", apuntó. Tebas destacó además que detrás de "las noticias falsas", "de los 'influencers' en redes sociales", está "el ser superior, el 'salvador' del fútbol", Florentino Pérez.

El día 21 de diciembre saldrá la sentencia sobre la Superliga que dará a conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Estos días seguirán mintiendo y el día después de la Sentencia seguirán mintiendo... 'compran' páginas, encargan videos, para engañar. No es un chascarrillo es pura verdad. Eso sí, no para de tomar pastillas para mentir. El fútbol no quería la Superliga de abril 2021 y tampoco la mentirosa de diciembre 2023", terminó.