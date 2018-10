Jémez: "Lo que pase con Jonathan Viera del sábado para adelante ya no me preocupa"

Publicado 16/02/2018 18:40:47 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha reconocido que la posible salida de Jonathan Viera al fútbol chino no depende él, pero que no le preocupa lo que pasará "del sábado para adelante", a la vez que afirmó que ve a los suyos "motivados y con muchas ganas de ganar" al Sevilla este sábado (13:00 horas) en la jornada 24 de la Liga Santander.

"Lo que pase con Jonathan Viera del sábado para adelante ya no me preocupa. Mi vida acaba este sábado. A partir de ese día ya hablaremos. Hablé con el jugador y con el presidente, con el director general también. Este tema no depende de mí. Depende que nos centremos exclusivamente en el Sevilla. Cuando pase, hablaremos de ello", declaró el técnico canario en rueda de prensa.

Además, reconoció que la situación de Viera es un "tema muy delicado" pero que le "interesa" que juegue este sábado. "Lo único que se favorece con esta situación es perder la atención en lo que realmente importa. Mi posición es que Jonathan puede jugar con el Sevilla. Eso es lo que me interesa. Ya veremos todos dónde estamos de aquí en adelante. Es un tema muy delicado y no merece más especulaciones", añadió.

Preguntado por el partido, el preparador amarillo ve a sus pupilos con motivación y "muchas ganas". "Si ganamos podríamos salir de una situación delicada. Tenemos que ganar al Sevilla con nuestras formas. Veo a los jugadores muy motivados y convencidos, con muchas ganas para ganar este encuentro", recalcó.

Por último y a nivel individual, Jémez analizó al delantero nigeriano Ezekiel, que llegó al club en este mercado de invierno procedente del Konyaspor turco y que ha entrado en la convocatoria. "Es una alternativa distinta a la de Calleri. Puede jugar en banda o en punta. Podría jugar un rato, viene bien aunque con pocos entrenamientos", sentenció.