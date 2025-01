Joan Laporta: "El Barça ha cumplido con la normativa"

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que el club "ha cumplido con la normativa" en la polémica de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, y advirtió que LaLiga les pidió "unos requisitos adicionales que no estaban en la normativa" y que este organismo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apelaron a un artículo "obsoleto" para que no pudiesen inscribir a sus dos futbolistas.

"Nosotros presentamos la documentación en LaLiga el 27 de diciembre, la enviamos dentro del plazo, lo que pasa es que durante el 28, 29, 30 y 31 nos pidió que la completáramos. Pensábamos que ya teníamos el 1:1, pero LaLiga nos pidió unos requisitos adicionales que no estaban incluidos en la normativa, según nuestra opinión y no nos lo dio", explicó Laporta en rueda de prensa.

Por ello, solicitaron la extensión de la licencia de los dos futbolistas a la RFEF, que les dijo que "no había ningún inconveniente" en tramitarla, aunque les comunicó que no estaban en el 1:1. "LaLiga y la RFEF nos dijeron que se aplicaba un artículo que estaba obsoleto, cuya finalidad es la estabilidad de la competición y pensamos que no entrábamos en ese supuesto, hecho para evitar que jugadores y clubes se inscribieran en varias ocasiones en una misma temporada, según la coyuntura", detalló.

"Este no era el caso porque Dani Olmo y Pau Víctor empezaron la temporada con nosotros y tenían contrato laboral en vigor con el Barça y era meramente una cuestión de la extensión de la licencia, así que lo defendimos ante LaLiga y la RFEF", prosiguió el dirigente, que ante la negativa a la inscripción pese a estar ya en el 1:1, recurrieron al Consejo Superior de Deportes.

Laporta, sin entrar "muy en el fondo del asunto porque se está tramitando", dejó claro que "el Barça ha cumplido la normativa". "Creemos en el Estado de Derecho y que el CSD, para que otorgue una medida cautelar de carácter urgente, tiene que apreciar que se esté produciendo un daño de difícil reparación, como era el caso, y, sobre todo, debe apreciar de forma muy contundente la apariencia del buen derecho", remarcó.

El presidente del FC Barcelona consideró que los hechos producidos en las últimas dos semanas "confirman la fortaleza" del club y "desmienten un falso relato apocalíptico de ciertos entornos que se han hecho por desconocimiento o por mala fe, o por ambas cosas".

"El FC Barcelona vuelve al 1:1 del 'fair play' financiero de LaLiga y esto nos permite fichar con normalidad e inscribir jugadores como Dani Olmo y Pau Víctor. Para llegar, hemos tenido que firmar contratos como los de Nike, el mejor de ropa deportiva del mundo del fútbol, y que compañías como Spotify y otros 'partners' quieran unirse al club desmienten a aquellos que dicen que el club está mal gestionado", agregó.

El mandatario recalcó que se han "rendido nunca" y lamentó que hayan recibido "ataques por tierra, mar y aire desde fuera y también algunos desde dentro". "Lo que ha pasado con la inscripción, no nos ha sorprendido. Si uno repasa la historia del Barça se podía prever que hubiese estas reacciones porque cuando el FC Barcelona vuelve a emerger en el liderazgo del fútbol, diferentes actores con sus respectivos apoyos mediáticos emergen para aportar un relato que no tiene nada que ver con la realidad", aseveró.

"En estas dos semanas hemos renovado energías y salimos reforzados para combatir acciones para desestabilizar al club en un momento trascendental de su historia y en la consolidación de un equipo joven llamado a dar muchas alegrías al barcelonismo. Tendrán que trabajar mucho los desestabilizadores para tumbarnos", subrayó Laporta.

Este fue claro en su postura ante las peticiones de que tenía que haber presentado la dimisión. "¿Alguien puede pensar que el presidente del Barça debería dimitir por una decisión de LaLiga o de la Federación? ¿A alguien le puede entrar en la cabeza que yo dimita por una decisión de LaLiga o de la Federación?", se preguntó.