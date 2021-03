Joan Laporta, elegido nuevo presidente del FC Barcelona con el 54,28% de los votos

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El candidato Joan Laporta se ha convertido de nuevo en presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones celebradas este domingo en varios puntos de Catalunya y Andorra al acumular un 54,28 por ciento de los votos, por delante de Víctor Font, el segundo más votado en los comicios, y de Toni Freixa.

Laporta podrá tomar el testigo, tras más de cuatro meses de espera, a un Josep Maria Bartomeu que dimitió en octubre de 2020 antes de someterse a una moción de censura que había sido habilitada por el socio.

El nuevo presidente, que vivirá una segunda etapa en el club tras presidirlo entre 2003 y 2010, deberá afrontar unos años de crisis económica, de retos deportivos y con el 'Espai Barça' como gran proyecto patrimonial.

Tras una jornada histórica de votación, con una gran participación en plena pandemia y la novedad del voto por correo, Laporta obtuvo una buena renta sobre el segundo clasificado, Víctor Font y su 29,99 por ciento de votos, y el tercer clasificado, Toni Freixa, con un 8,58 por ciento de los votos.

Laporta obtuvo finalmente 30.184 votos (54,28 por ciento), por los 16.679 (29,99 por ciento) de Víctor Font y los 4.769 (8,58 por ciento) de Toni Freixa. Una victoria clara de un Laporta que hasta ganó con más holgura que en 2003, cuando ganó por primera vez unos comicios blaugranas.

Respecto a las firmas de apoyo recogidas para pasar de precandidatos a candidatos, los números se mantuvieron estables y congruentes. Laporta presentó un total de 10.272 firmas, de las que se han dado por válidas 9.625 --el 93,70 por ciento--. Víctor Font obtuvo un total de 4.431 firmas válidas y, Toni Freixa, recibió 2.634 firmas válidas.

El ya presidente blaugrana fue felicitado por el socio encargado de liderar la Junta Electoral, Xavier Guixeras. "Ha sido un éxito de jornada, con una alta participación. Destacamos el civismo y el comportamiento de los socios, cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias. Es el éxito de los socios, sin ellos esta jornada no habría sido posible. Y enhorabuena al presidente Joan Laporta", manifestó.

Los datos de participación fueron los siguientes, una vez escrutado el cien por cien de los votos en el total de 156 mesas electoras: 55.611 votos --"Cifra muy superior a las últimas elecciones y que se acerca al máximo histórico-- con un 50,92 por ciento del censo electoral. Un total de 51.983 votos válidos, 3.528 votos nulos y 351 votos en blanco.

"El número de votos nulos es más alto de lo normal por el voto por correo. Pedíamos un certificado emitido por Correos en el sobre, y no se ha encontrado. Esos votos no han podido ser validados como voto, y son nulos. Esperamos que en las siguientes elecciones no haya estos problemas", explicó Guixeras.