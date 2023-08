Jokin Aperribay: "Es un grupo de Champions donde podemos competir"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, aseguró que su liguilla de la Champions League contra SL Benfica, Inter de Milán y RB Salzburgo "es un grupo donde podemos competir", tras el sorteo celebrado este jueves por la UEFA en el Foro Grimaldi de Mónaco.

"Un grupo con equipos históricos, equipos campeones de su Liga y el subcampeón de Champions del año pasado, pero un grupo donde podemos competir", comentó Aperribay ante los micrófonos de Movistar Plus, estando aún en la zona mixta de la sede monegasca.

"Estás más ilusionado el día que te clasificas, evidentemente; pero también estar aquí y estar por cuarto año consecutivo en Europa, y justo hace 10 años que jugamos la Champions. Creo que es una competición muy ilusionante para todos, para la afición y para los jugadores", destacó el máximo mandatario 'txuri-urdin'.

"No soy un superestudioso, no conozco en profundidad a los equipos y tampoco sé opinar muy bien; pero por lo que me han dicho y por lo que he visto, creo que es un grupo que va a estar muy peleado, muy peleado para las cuatro plazas. Hay que hacerlo bien y a ver si podemos clasificarnos", analizó al respecto del Grupo D.

Por otra parte, Aperribay valoró el inminente cierre del mercado de fichajes veraniego. "Creo que hemos hecho muchos de los deberes. Vamos a ver ahora si algún jugador puede salir o si tenemos alguna posibilidad de alguna incorporación. Pero estamos ahí, vamos a ver; quedan dos días estresantes, un día y poco ya... Hay que esperar", dijo.

Por último, el presidente de la Real Sociedad agradeció a la neerlandesa Sarina Wiegman que dedicase su premio de Entrenadora del Año a la selección española, por todo el 'caso Rubiales'. "Ha estado con palabras muy respetuosas para el fútbol español, pero también enérgica en su declaración sobre lo que pasó", indicó al respecto.

"Yo ya me manifesté, me pareció bochornosa la situación. No lo vi en directo, pero en cuanto lo vi, que fue más o menos a la hora que se produjo, pensé que solo cabía un desenlace. Y sí, es una pena que le haya pasado esto al fútbol español", describió Aperribay sobre el comportamiento de Luis Rubiales, suspendido provisionalmente de sus funciones en la RFEF gracias a la intervención de la FIFA.

"Es una pena además que, el día en que estás festejando un campeonato del mundo, no se supiese festejarlo. Y creo que fue en unos actos donde se confundió todo. Espero que se termine pronto, espero que el fútbol español vuelva a sonreír por los resultados y que las chicas sigan la progresión que llevan en cuanto al fútbol, que se merecen lo mejor", concluyó Aperribay.