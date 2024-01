Jonatan Giráldez: "Será una final divertida con espectáculo y goles"

Irene Paredes: "Es el primer título de la temporada y queremos ganarlo"



BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, cree que la final de la Supercopa de España que juegan contra el Levante UD Femenino este sábado a las 20.00 horas en Butarque (Leganés) será "divertida" y que contará con espectáculo, ocasiones y goles, y espera ganarla pese a los halagos hacia el rival y su entrenador, José Luis Sánchez Vera.

"Será una gran final y una final divertida, con espectáculo, ocasiones y goles. Esperemos que más goles de nuestra parte y que podamos llevarnos el título", manifestó Giráldez en la rueda de prensa previa a la final, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Para el técnico blaugrana, el Levante es "muy buen equipo". "Tienen una propuesta muy valiente y atractiva. En situaciones de duelo ponen mucha intensidad, con intención de atacar. Es una propuesta similar a la nuestra en intención", reconoció.

"Nos focalizamos en el plan de partido, en saber el rol de las jugadoras con y sin balón y saber que debemos ser fieles a lo que tenemos que hacer pase lo que pase. Es una de las cosas con las que las jugadoras están más comprometidas", comentó sobre cómo preparan el duelo.

Eso sí, no hay precedentes todavía en esta temporada, al no haber jugador en la Liga F. "No haber jugado hace que sea algo más difuso en cuanto a propuesta. Tenemos bastante claro lo que puede hacer el Levante, y ellas de nosotras. Nuestra preparación está condicionada por lo que vemos en el vídeo y esperamos hacer un buen partido", señaló.

"Los puntos fuertes del Levante no los tengo que descubrir. Tienen jugadoras diferenciales en la última línea, tendremos que hacer cosas diferentes a las del Real Madrid por tema de presión para evitar que sus jugadoras de más talento entren en escena", comentó el técnico gallego.

Además, cree que será vital para el triunfo de su equipo que logren imponerse en los duelos directos. "Y tenemos que ganar las situaciones de duelo porque te someten a ello. Las dos propuestas juntas hará que sea entretenido, un gran partido. Esperemos que haya más goles de nuestra parte", reiteró.

PAREDES VE EN LA SUPERCOPA EL TRAMPOLÍN AL PLENO DE TÍTULOS

Por su parte, la jugadora Irene Paredes aseguró que tienen ganas de llevarse esta Supercopa de España, título que se les escapó el año del histórico triplete. En esta temporada, sí optan a poder ganar los cuatro títulos en juego y esta Supercopa debe ser el punto de partida para lograrlo.

"Es el primer título de la temporada y queremos ganarlo. Si no me equivoco, ningún club ha ganado los cuatro títulos disponibles en una temporada y es lo que siempre decimos, que queremos seguir batiendo récords y eso pasa por ganar mañana", reconoció la central internacional española.

"Hay cuatro títulos en juego y queremos ganarlos todos. El año pasado no pudimos disputar el título de la Copa de la Reina. Este es el primero y queremos ir a por él y a partir de mañana iremos a por los siguientes", añadió.

Además, aseguró que están preparadas para afrontar esta cita. "Estamos muy acostumbradas a prepararnos bien para partidos importantes. Una final lo es. Las que estamos tenemos nivel de sobra para afrontar algo así. Transmitimos tranquilidad y trabajo para sacar el partido de mañana", comentó.

En cuanto a su estado físico, tras haber estado apartada del equipo varios partidos por un cuadro de amigdalitis que se complicó y juntó con lesiones varias, aseguró estar bien. "Estoy bien. En los últimos meses he tenido lesiones y enfermedades, quizá mi cuerpo no ha asimilado no parar en verano", comentó en referencia al pasado verano y a su presencia en el Mundial, conquistado por España.