De Jong: "No era necesario el amistoso con España"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona y de la selección de los Países Bajos, Frenkie de Jong, aseguró que "no era necesario el amistoso con España" que disputarán este miércoles (20.45 horas) en Ámsterdam porque no son partidos "con puntos o algo en juego" para "lograr una clasificación".

"Los amistosos con la selección no eran necesarios. No era necesario jugar este amistoso (con España). No son partidos que nos den puntos o algo para una clasificación", añadió el centrocampista culé, que entiende que este encuentro fue programado antes de la pandemia del coronavirus.

"Había un acuerdo para celebrarlo antes de la crisis del coronavirus, así que nos tenemos que preparar igualmente", añadió De Jong, muy crítico por las complicaciones del calendario con tantos partidos en poco tiempo. "Todo el mundo sabe que el calendario siempre está ocupado, pero este año está un poco más cargado aún".

"Es un tema a tratar, pero intentamos prepararnos lo mejor posible y mantenernos en buena forma para todos los partidos", indicó el jugador neerlandés, que también se refirió a la selección española. "Son un equipo atractivo, siempre están entre los mejores de Europa y suelen jugar con mucha posesión de balón", sentenció.