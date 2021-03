Jordi Alba: "No creo que sea bueno hablar cada día de Messi"

Joan Laporta: "Alba nos lo da todo y tiene mucho recorrido en el equipo"

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba, acompañado de su nuevo presidente, Joan Laporta, han inaugurado este viernes un nuevo 'Cruyff Court' en L'Hospitalet de Llobregat, donde el lateral ha asegurado que está en un buen momento, con una "alegría inmensa" de volver a la selección y sin querer hablar del futuro de Leo Messi.

"En el vestuario no hablamos de ese tema. Mi ilusión es que se quede. No hay duda de que ama al club, que vino de pequeño y se siente un barcelonista más. Ya comunicará su decisión cuando toque. No creo que sea bueno hablar cada día de Messi", aseguró a los medios.

La "ilusión" de Jordi Alba es que su amigo se quede, pero pide respeto por su decisión. A nivel personal, aseguró estar en un momento "muy bueno" de su carrera. "Todos pasamos por mejores o peores momentos y ahora me encuentro muy bien física y mentalmente", destacó.

"Se habla de la edad, pero no hay que mirar el DNI, sólo lo que haces en el campo. Tengo la confianza de compañeros, técnicos y presidente. Ojalá pueda estar muchos años en el club de mi vida. Mientras me encuentre bien, seguiré", reiteró.

Además, ese buen momento le ha abierto de nuevo las puertas de la selección. "Siempre he dicho que lo importante es el trabajo en mi club, dar lo mejor de mí. Así, sí puedo ir a la selección, pero para estar en el Barça hay que estar a un nivel muy alto. Ojalá levante un título con el Barça y pueda ir a la Eurocopa. Ir a la selección es una alegría inmensa", apuntó.

"No lo tuve de presidente cuando llegué, pero me han hablado maravillas. Dicen que va de cara y tiene un trato con los jugadores muy bueno. Muy contento, lo hemos recibido con mucha alegría en el vestuario, y el trato humano es muy bueno y para mí es muy importante", se sinceró sobre el nuevo presidente.

Precisamente, Joan Laporta celebró inaugurar este 'Cruyff Court' junto a Jordi Alba. "No podía comenzar mejor mi primer acto como presidente del Barça. Primero, acompañando a uno de nuestros jugadores, jugador emblemático y carismático, querido, que nos lo da todo y seguro que tiene mucho recorrido en el equipo", auguró.

"Es un orgullo tener jugadores como Alba. Además del talento, es un jugador hecho en la calle, y Johan ya decía que quería al jugador de la calle, al que ha vivido el ambiente que da ese fútbol", añadió.

En cuanto a su amigo, el fallecido Johan Cruyff, patrón de la fundación que lleva su nombre y que lidera estos campos solidarios, aseguró que nunca habría sido presidente del Barça sin él. "Desde que nos conocimos, me ayudó. Y me enseñó una forma de vida, enseñaba a ser valiente, ir de cara, afrontar los problemas y solucionarlos. Lo tengo muy presente", comentó de Cruyff.

Jordi Alba y Joan Laporta estuvieron, junto a la directora de la Fundación Cruyff, Pati Roura, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el director corporativo de educación y marketing de la Fundació la Caixa, Xavier Bertolín, en la inauguración del 'Cruff Court Jordi Alba' en la Plaza de Granada de la ciudad.

Es el undécimo 'Cruyff Court' de los quince que se construirán en Catalunya, fruto de la colaboración de la Fundación Cruyff con la Fundació la Caixa y la Fundació Barça, con la intención de promover el deporte como vía de inclusión y cohesión social.

Se trata de un pequeño campo de fútbol de uso libre para los ciudadanos y que pretende que los niños y jóvenes, a través del deporte, apliquen a sus vidas valores que prodigaba Johan Cruyff, como la responsabilidad, la integración o la superación personal.