Jorge Vilda: "Iremos al Mundial a hacer historia"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, dejó claro que van al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de este verano "a hacer historia" y que cierran este último parón antes de dar la lista de elegidas para la cita como "mejor equipo" tras sus victorias ante Noruega y China.

"A hacer historia, queremos hacer historia", respondió Vilda en la rueda de prensa tras la victoria ante China en Ibiza. "Veo ilusión, cohesión, ganas, motivación por estar y, sobre todo, orgullo por venir y por ponerte la camiseta de la selección", añadió.

El técnico recordó que "todavía queda por delante" hasta el debut en la cita y celebró haber vivido "una buena concentración". "Acabamos satisfechos, sabiendo que tenemos margen de mejora y que vamos a trabajar en ello", indicó.

El madrileño advirtió que "ahora llega un momento importante para las jugadoras con partidos decisivos en la Champions, la Copa y en Liga" y mostró su deseo de que hasta el momento de dar la lista "las lesiones respeten a todas las futbolistas". "Espero que veamos buenos rendimientos de las que han estado aquí y de las que tienen posibilidades de venir", apuntó.

"Hemos probado jugadoras que no jugaron ante Noruega para un partido distinto y un reto distinto, y esto nos ha hecho mejor equipo, que sigue en una progresión positiva. Además de ganar el partido, uno de los objetivos era dejar la portería a cero", prosiguió Vilda.

El seleccionador cree que tanto Noruega como China les han "complicado las cosas" y las han obligado a "sacar lo mejor". "Hemos visto lo complicado que te lo puede poner China, que ha sido un equipo combativo y supersolidario. Nos han hecho trabajar defensivamente, que es uno de los puntos de mejora y en el que estamos poniendo mucha atención", comentó.

Vilda tenía claro que sería difícil contra la campeona de Asia porque "se cierra muy bien" y lamentó que no estuviesen "del todo fluidas en la primera parte" y no consiguieran "entrar por las bandas como ante Noruega". "En la segunda parte hemos tenido una mejor circulación y un poco más de velocidad. Hemos tenido más dinamismo y han llegado los goles y más ocasiones", subrayó.

"Tenemos 100 días por delante hasta el Mundial y creo que es tiempo suficiente. Ya lo estamos oliendo y las jugadoras van a seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones", sentenció el técnico madrileño.

ATHENEA DEL CASTILLO: "ESPAÑA INTENTARÁ COMPETIR AL MÁXIMO NIVEL"

Por su parte, Athenea del Castillo expresó que se marchan del parón internacional "con buenas sensaciones por dos victorias". "Sabemos donde poner el foco para mejorar y también donde están nuestros puntos fuertes para seguir mejorando", admitió.

"Quedan 100 días para el Mundial y todas las que estamos aquí vamos a trabajar en nuestros clubes y cuando podamos venir aquí para dar el máximo rendimiento. España va a dar el máximo como siempre e intentará competir al máximo nivel", agregó la extremo del Real Madrid.

La cántabra confesó su felicidad por haber marcado. "Es un aspecto que tengo que mejorar. En la última jornada de liga no estuve acertada de cara a puerta y llegué a la selecciones con unas sensaciones un poco malas y me voy con unas muchísimas mejores de juego y tiro. Las futbolistas no podemos estar siempre en un pico alto y por suerte me he podido ir con un gol", resaltó Del Castillo, que aunque se siente "más cómoda" en la izquierda, sabe que jugar por la derecha le va a dar "un plus para poder aportar más".